顧客沒吃完嗆想扔就扔 合肥「盒飯姐」爆氣：一輩子別來

盒飯姐王榮亞的攤位吸引許多民眾上門消費。（取材自極目新聞）

合肥市販售「10元(人民幣)管飽」的盒飯姐王榮亞爆氣了，近日有顧客在她的攤位浪費食物，還嗆「我們付錢了想扔就扔」，讓她氣得大罵「這樣的人一輩子不要來」。

大皖新聞報導，盒飯姐王榮亞2023年因為「10元35個菜隨便吃」而走紅，之後她的攤位平均每天接待數百名客人，女兒還辭了工作專門回家幫忙。許多人衝著每天超過30道菜的豐富菜品特地來朝聖，但其中也不乏浪費食物的人。

近日有一家八口帶著兩名幼童來用餐，王榮亞體諒孩子食量小，僅收了兩人10元餐費。在他們臨走時，王榮亞的父親發現他們還剩了兩碗滿滿的菜沒有吃。

「當時我父親就把他們攔下來了，對兩個孩子的家長說，孩子吃不完你們可以自己吃呀，這樣浪費不對啊。」王榮亞看到，80多歲的父親和顧客吵起來了，就上前阻攔，讓顧客不要和老父親計較，「他們卻反駁說，這麼多人浪費，為什麼只說我們一家，我們付錢了想扔就扔。」

王榮亞的父親心寒：「你做這麼多沒人記得你的好，還要被罵。」聽到父親這麼說，委屈的王榮亞當晚獨自回家，飯都沒吃就蒙頭睡覺，甚至一度想放棄擺攤。但次日清晨，想到還有這麼多人喜愛自己、需要自己，她又強打精神備菜出攤。

王榮亞隔天站在攤位前，對著排隊人群高聲呼籲：「吃多少打多少，千萬不要浪費！有人說花了10塊錢就可以打了菜倒掉，這樣的人你一輩子都不要來！」