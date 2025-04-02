我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市廚餘回收新規上路 華人：宣傳不足 多人不清楚具體要求

川普「解放日」倒數 避險基金如臨大敵 循5路分頭避險

顧客沒吃完嗆想扔就扔 合肥「盒飯姐」爆氣：一輩子別來

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
盒飯姐王榮亞的攤位吸引許多民眾上門消費。（取材自極目新聞）
盒飯姐王榮亞的攤位吸引許多民眾上門消費。（取材自極目新聞）

合肥市販售「10元(人民幣)管飽」的盒飯姐王榮亞爆氣了，近日有顧客在她的攤位浪費食物，還嗆「我們付錢了想扔就扔」，讓她氣得大罵「這樣的人一輩子不要來」。

大皖新聞報導，盒飯姐王榮亞2023年因為「10元35個菜隨便吃」而走紅，之後她的攤位平均每天接待數百名客人，女兒還辭了工作專門回家幫忙。許多人衝著每天超過30道菜的豐富菜品特地來朝聖，但其中也不乏浪費食物的人。

近日有一家八口帶著兩名幼童來用餐，王榮亞體諒孩子食量小，僅收了兩人10元餐費。在他們臨走時，王榮亞的父親發現他們還剩了兩碗滿滿的菜沒有吃。

「當時我父親就把他們攔下來了，對兩個孩子的家長說，孩子吃不完你們可以自己吃呀，這樣浪費不對啊。」王榮亞看到，80多歲的父親和顧客吵起來了，就上前阻攔，讓顧客不要和老父親計較，「他們卻反駁說，這麼多人浪費，為什麼只說我們一家，我們付錢了想扔就扔。」

王榮亞的父親心寒：「你做這麼多沒人記得你的好，還要被罵。」聽到父親這麼說，委屈的王榮亞當晚獨自回家，飯都沒吃就蒙頭睡覺，甚至一度想放棄擺攤。但次日清晨，想到還有這麼多人喜愛自己、需要自己，她又強打精神備菜出攤。

王榮亞隔天站在攤位前，對著排隊人群高聲呼籲：「吃多少打多少，千萬不要浪費！有人說花了10塊錢就可以打了菜倒掉，這樣的人你一輩子都不要來！」

她強調，善良的人還是很多的，她不想辜負大家的喜愛，但也不希望自己的努力被糟蹋，「父親總說『人在做天在看』，我們會繼續堅持，但也懇請大家珍惜餐食。」

盒飯姐王榮亞怒斥浪費食物的人「一輩子都不要來」。（視頻截圖）
盒飯姐王榮亞怒斥浪費食物的人「一輩子都不要來」。（視頻截圖）

上一則

小米SU7車禍釀3死 中媒關注智駕即時性、車燃時車門是否鎖死

延伸閱讀

帶小孩出遊超崩潰？達人分享5經驗：越早知道越好

帶小孩出遊超崩潰？達人分享5經驗：越早知道越好
叫化雞

叫化雞
2000年0時0分出生 中國「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2000年0時0分出生 中國「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀
太倒胃口…知名楊國福麻辣燙鼠出沒 蘇州分店停業道歉

太倒胃口…知名楊國福麻辣燙鼠出沒 蘇州分店停業道歉

熱門新聞

美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15
香港首富李嘉誠。(路透)

李嘉誠賣巴拿馬港口給美國：中國不滿，但能夠插手破壞交易嗎？

2025-03-29 23:25

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30

超人氣

更多 >
帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？
養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣

養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣
洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字
川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？