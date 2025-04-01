25歲洛陽女代客掃墓 每天鞠躬、跪拭墓碑 不怕嫁不出去

33--00後女孩可可(右)是職業掃墓人。(取材自頂端新聞)

河南 洛陽25歲女孩可可是名陵園的代親祭掃者，可以理解為職業掃墓人，月薪約4000多元(人民幣，下同，約554美元)。可可身高1米7，大學學的是漢語言文學，上份工作是文旅策畫。有人說從事殯葬業不好找對象，不過可可完全不怕嫁不出去。

頂端新聞報導，可可對比兩份工作：「從前我策畫相遇，現在設計別離。」為何選擇殯葬業，可可說：「00後對擇業的態度很開放，人生是曠野、不是軌道，我喜歡一些有挑戰的工作。」

報導指出，可可2024年10月入職洛陽鳳凰山生態紀念園，「一開始家人有點擔心，因為前後兩份工作跨度太大，我也怕做不好，但還是想試試，於是就堅持到現在」。

據報導，代祭的工作內容包括鞠躬、擦墓碑、敬獻鮮花、擺放祭品等，一般由兩人完成，一人負責祭拜，一人全程錄音錄像，等儀式結束後發給家屬。

「代親祭掃主要是為了幫助不能親自到陵園祭拜的朋友完成祭掃，這是一個新興的職業，出現的時間並不長，但正在逐漸被大家接受。」鳳凰山相關工作人員介紹道。

隨著清明節將到，可可每天要代祭十幾名逝者，每次都要跪著擦拭墓碑，一天下來差不多90度鞠躬上百個。

「沒入行前，聽說這個行業工資很高，一個月能掙好幾萬，但實際並不是傳說那樣，一個月到手大概4000多塊錢。也有人說從事殯葬行業不好找對象，這一點我倒不擔心，不怕嫁不出去。」可可說。

「我會主動介紹自己所從事的工作給親戚、朋友，沒必要藏著掖著，有些人會感到意外，也有人好奇，但更多的人覺得我很勇敢。這是一份普通但不平凡的工作，我會堅持下去的。」可可道。