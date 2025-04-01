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北京屋主花500萬買到「墳景房」 眼皮子底下幾百座墳

中國新聞組╱北京1日電
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北京一處小區新房交付在即，從屋內向外看，墓碑密密麻麻。(取材自北京日報)
北京一處小區新房交付在即，從屋內向外看，墓碑密密麻麻。(取材自北京日報)

北京通州區有多名屋主發現，自己花500萬(人民幣，約69萬美元)買下的新房交付在即，原本期待的綠地洋房竟成了「墳景房」，墓地與居民樓最近距離只有30米，「打開窗戶，眼皮子底下就是幾百座墳」。目前開發商決定在墓地周遭建高牆，屋主痛批「治標不治本」。

北京日報報導，通州區金地北京壹街區多名屋主近日反映，自己滿懷期待地來看新家，沒想到打開窗戶就看見一大片墓地，幾百座墓碑高低錯落，有3棟樓、超過30戶居民「開窗見墳」，視野直接受到南側墓地影響。

屋主王先生表示，當初他決定在這裡買房就是看中了環境好，特地精挑細選了自認位置最好的方位，以為對面是一片綠地，沒想到快交屋了，竟然和幾百座墓碑當鄰居，讓他感覺非常糟心，「房子原本是買來給老人養老的，現在都不敢跟老人提新房的事」。

有屋主說，自己購房時就獲知小區南側有一處墓地，所以特意去諮詢過。銷售人員當時信誓旦旦承諾墓地一定會遷走，還發布遷墳公告，但兩年過去，眼看就要交房，小區南側的墓地不僅沒有遷走，墳碑還愈來愈多。

據報導，小區南側的墓地為大興莊村集中埋葬點，早於小區開發40多年，且是全村唯一一處集中埋葬點；共建有412個墓位，已安葬墓位為358個，目前村內無用地可用於集中埋葬點的遷移。而開發商當初說的遷墳公告，其實說的是其中61座無法聯繫到親屬認領的無主墓穴。

小區開發商經與大興莊村村委會協商，決定在該集中埋葬點四周建高牆，阻隔小區住戶視線。然而這一做法並未得到小區屋主及村民認可。

屋主認為，開發商建牆治標不治本，村民也認為如今這處埋葬點空間狹小。大家都希望能有更好的解決方案。

北京一處小區新房交付在即，沒想到打開窗就看見一大片墓地，最近距離只有30米。(取...
北京一處小區新房交付在即，沒想到打開窗就看見一大片墓地，最近距離只有30米。(取材自北京日報)

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