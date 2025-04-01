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首次上海之旅 德「邁希夫6號」抵吳淞口國際郵輪港

中國新聞組／北京1日電
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「邁希夫6號」抵達上海。（取材自人民網/寶山區新聞辦供圖）
「邁希夫6號」抵達上海。（取材自人民網/寶山區新聞辦供圖）

德國途易郵輪公司旗下的豪華郵輪「邁希夫6號」（Mein Schiff6）3月30日抵達上海吳淞口國際郵輪港，開啟到訪中國的首次上海之旅。

中新社報導，隨船而來的郵輪客人90%是來自德國的歐洲遊客，乘著中國郵輪入境過境免簽政策的東風，他們順利快速入境。這是繼3月16日「阿依達星辰號」（AIDA stella）國際郵輪首次到訪上海後，今年第二艘首次到訪上海的國際郵輪。

「邁希夫6號」是途易郵輪「藍色願景級」的第四艘新造郵輪。船上設有逾1200間艙房，載客定額約2700人，船員規模約1000人。這艘總噸位約99800噸、船長295米、型寬35米的巨輪有豐富的娛樂項目。

「邁希夫6號」3月12日從新加坡出發，經停多個東南亞城市，25日到達香港，30日到達上海，然後還將前往日本鹿兒島、長崎，南韓釜山、濟州島，再到台灣基隆，並於4月9日返回香港。

「邁希夫6號」的到訪是中國郵輪旅遊產業向世界敞開懷抱的縮影。2024年，途易郵輪旗下「邁希夫5號」搭載2500餘人到訪上海寶山，赫伯羅特郵輪（Hapag-Lloyd Cruises）旗下「歐羅巴」號搭載近500人到訪上海虹口，上海國際化大都市的獨特魅力給郵輪旅客留下美好的印象，也為後續途易郵輪再次造訪打下基礎。

郵輪 香港 德國

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