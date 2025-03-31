杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

浙江省杭州下沙學林街與之江東路交叉口一條河道裡，日昨有一輛SUV 衝了下去，車上一男一女死死扒著車窗邊緣，有位跑步的市民發現後及時下河救援，落水男子 一句「先帶我老婆走」，讓網友讚爆。

夫妻死死扒拉著車窗。（取材自杭州日報）

杭州日報報導，當天早晨6時多，氣溫只有5、6℃，陳小榮和另外五名跑友跑到事發現場附近時，一位跑友喊話「有輛車掉下去了」，只見一輛灰色SUV淹在河中央，車頭已沉沒，遠遠看到車裡兩個人，一男一女已爬出來了，兩人死死扒著車窗邊緣不敢動。

陳小榮（左）拿著緊急救生圈，脫了衣服直接跳進了河裡救人。（取材自杭州日報）

有人朝他們喊話，才知道兩人都不會游泳。岸上幾位跑友找到路邊的應急救生圈，正準備放繩子，已跑了16公里的陳小榮脫了衣服，直接跳進了河裡。

陳小榮一把摟過女士正要往岸上帶時，車身受力平衡被打破，陡然往下沉了一大半，陳小榮也嚇了一大跳。（取材自杭州日報）

陳小榮很快游到河中央墜河男女跟前，男士仍扒著車窗，喊著「先帶我老婆走」。陳小榮一把摟過女士要往岸上帶時，車身受力平衡被打破，陡然往下沉了一大半，陳小榮也嚇了一大跳。

很快，陳小榮將女子帶至岸邊，岸上跑友將她拉了上來，陳小榮拿起救生圈再次往河中央游去，七八分鐘後，這對夫妻都被安全帶到了岸邊。此時，陳小榮已經累得虛脫，等110、120到場，沒發覺陳小榮已穿上衣服，一身濕透地和跑友離開了。

陳小榮46歲，老家江西，來杭州20多年。對跑了16公里還連救兩人，他事後說，也「思想鬥爭」了一分鐘，「我知道當時已有人打過110，但我也不確定多久到。因為兩個人一點都不會游泳，情況這麼緊急，繼續這麼沉下去非常非常危險，先下水再說」。

屬地派出所表示，將為陳小榮申報見義勇為相關獎勵。

有網民表示，「就憑男人說『先帶我老婆走』，這對夫妻還會逢凶化吉、出入平安」、「這男子有責任感，他老婆會跟他好一輩子」。