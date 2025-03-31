王羲之、唐伯虎「咆哮式開懟」中網民：被老祖宗罵醒了

面對「王羲之為什麽不寫大字」的問題，王羲之現身「回答」。（取材自深圳晚報）

「從早到晚，王羲之、宋徽宗、李時珍輪流罵我」，一系列以「回答我」為主題的「暴躁老祖宗」AI 古人視頻近日爆火，秦始皇、唐伯虎等歷史人物借助AI技術「復活」並「咆哮式開懟」，不少網民直呼「被老祖宗罵醒了」。調查顯示，逾5成網民認為有趣，認有助民眾了解歷史；但也有2成網民則認為是惡搞，籲加強監管。

深圳晚報報導，以「回答我」為主題的AI古人視頻，在以蘇州博物館為首的視頻帳號上爆火，先是唐伯虎、文徵明、祝枝山等藝術大師紛紛復活，用現代語言和情緒化的表達方式向觀眾發出「靈魂拷問」。緊接著各地的文旅文博平台紛紛效仿，唐玄宗、蘇東坡、杜甫等歷史名人厲聲「開懟」，引發了大量網友的討論和體驗分享。

來源：YouTube

在蘇州博物館發布的創意視頻中，江南四大才子之一的唐伯虎，借助AI技術「復活」，用現代語言和情緒化的表達方式回應後世對其「風流」的誤解：「說我風流？說我不務正業？說我瘋癲？來好好看看我！你回答我！」

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緊接著，大書法家文徵明又以同樣方式出場：「我承認我考了九次應天府都沒考上，那我問你，我最後有沒有被受『翰林院待詔』？回答我！我書法、繪畫、文學哪樣差了？吳門畫派的代表之一不是我嗎？90歲還在創作，你能嗎？」有網友表示：「雖然被懟得一楞一楞的，不過看得很上癮。」

很短的時間內，這一「老祖宗罵人款」的視頻一發不可收拾，被眾人效仿。比如李時珍在線吐槽熬夜一族「活該脫髮」，陸游化身暴躁詩人逼問「為什麼寫不出好詩？」，「祖沖之怒懟網友，你的手機屏都快包漿了，怎麼圓周率背不下來？」這些「魔改」視頻，讓知識以一種前所未有的「暴躁」方式衝進網友的腦子。「正經人搞抽象」的反差，讓人忍住不點讚。

在快節奏的現代生活裡，年輕人渴望娛樂和情感慰藉。老祖宗的「暴躁喊話」，比如李時珍痛心疾首：「我拼命幫你們養生，你們在閻王殿前蹦迪！」 這哪是罵人？分明是「嘴硬心軟」的關愛。

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與此同時，歷代帝王也成批地站出來了，宋徽宗開懟說：「有人說我的瘦金體書法不該是天下第一，我要是天下第二，你來當這個天下第一麼？」乾隆的「暴躁」台詞是：「還有人說朕農家樂審美！那朕問你，要是你得到王羲之快雪時晴帖，你能忍住不蓋28方章嗎？」秦始皇也很生氣：「那些六國文字、亂七八糟的度量衡，誰統一的？我統一的是六國麼？不是天下人的心麼？」