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中國國產C919首航東北 開啟上海-瀋陽航線商業運營

中國新聞組／北京31日電
3月30日11時20分，身著「閃耀中國紅」塗裝的東航MU6339航班平穩降落在瀋陽桃仙國際機場，標誌著東北地區正式迎來首架C919國產大飛機。圖為C919大飛機首航瀋陽成功。 （中新社）
3月30日11時20分，身著「閃耀中國紅」塗裝的東航MU6339航班平穩降落在瀋陽桃仙國際機場，標誌著東北地區正式迎來首架C919國產大飛機。圖為C919大飛機首航瀋陽成功。 （中新社）

一架機號為B－919E的國產大飛機C919在30日早上從西安咸陽國際機場順利起飛，新華社報導，這標誌著國產大飛機C919正式投入西安至廣州直達往返航線運營，成為中國東方航空股份有限公司所屬C919客機運行的第12條定期商業航線。

由國產大飛機C919機型執行的西安、廣州往返航班，每日往返一班。去程航班號MU2303，8時25分從西安起飛，11時10分抵達廣州；回程航班號MU2312，12時15分從廣州起飛，14時45分抵達西安。這條航線是國產大飛機C919繼執行西安咸陽至北京大興、西安咸陽至上海虹橋兩條直達往返航線後，在西安開通的第三條定期商業航線。

文匯報報導，同一日，國產大飛機C919首航東北，開啟上海虹橋至瀋陽航線的商業運營。當天上午11時19分，中國東方航空C919執飛的MU6339航班平穩降落在瀋陽桃仙國際機場，標誌著C919首次飛抵中國東北地區，開啟上海虹橋至瀋陽航線的商業運營。

東航C919已累計安全飛行超過2.3萬小時，執行商業航班超過9600班、承運旅客突破127萬人次。

東方航空 東航

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