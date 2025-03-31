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四川德陽這樣玩正夯 油菜花海裡吃火鍋 好看又好吃

中國新聞組／綜合報導
遊客在金色花海中大快朵頤。（圖／本報四川德陽傳真）
遊客在金色花海中大快朵頤。（圖／本報四川德陽傳真）

每年春季，整個四川盆地油菜花綻放，金色花海引人入勝，各地紛紛舉辦賞花主題節日，更有「好吃嘴」把火鍋搬進花田，成為難得的風景。近日，這樣的一幕就出現在了四川省德陽市的油菜花海中。

在德陽綿竹什地鎮五方村，以「春漫花田·樂享五方」為主題的油菜花節盛大啟幕。連綿起伏的油菜花海與藍天白雲相映成趣，今年新增的彩色油菜花觀賞區成為亮點，粉、橙、紫等漸變花色點綴田間，遊客紛紛駐足拍照。景區特別設置「圍爐煮茶」體驗點，三五好友圍坐花叢間，煮一壺春茶，品茶香、賞花景，感受「人在畫中游」的愜意時光。

活動重頭戲「什全食美長桌宴」，以百米長桌擺滿地道川味火鍋，數百名遊客同享熱氣騰騰的美食。本地新鮮採摘的時蔬、農戶自養的生態禽肉成為餐桌主角，輔以秘製蘸料，讓遊客在花海中體驗「舌尖上的春天」。「沒想到在油菜花田裡吃火鍋這麼有氛圍，食材鮮香，真是視覺和味覺的雙重享受！」來自成都的遊客李女士讚歎道。

作為「天府糧倉」的核心區域，2024年德陽全市油菜播種面積達129.8萬畝。近年來，每到春暖花開時，德陽各地紛紛舉辦油菜花節，通過「農業+文旅+美食」多元融合模式，將傳統農耕景觀轉化為特色旅遊資源，每年吸引數以百萬計的遊客賞花休閒。

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