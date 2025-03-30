800萬粉絲「麵筋哥」抗癌9個月後病逝 魔性神曲成絕響

「麵筋哥」程書林。(取材自快科技)

網紅「麵筋哥」的愛人近日透過其個人帳號發布訃告，麵筋哥程書林因病重在鄭州搶救無效，於3月29日凌晨離世。去年6月，麵筋哥曾公開確診肝癌晚期，雖接受肝移植手術，仍在抗癌9個月後不敵病魔。

快科技報導，麵筋哥原名程書林，筆名林夢解，1974年4月出生於河南 信陽，曾獲得2018年bilibili百大UP主，全網粉絲累計超800萬。

程書林2013年參加選秀節目，在節目現場演唱歌曲「烤麵筋」未獲評委賞識，但「烤麵筋」走紅網絡，網友稱程書林為「麵筋哥」。歌詞中「烤麵筋，我的烤麵筋，融化你的心」因其魔性和洗腦的旋律，再加上誇張的肢體動作，使他被網友稱為「靈魂歌手」。

之後，麵筋哥發表「我的烤麵筋，融化你的心」、「誰」、「奧利給」、「麵筋歌」、「烤麵筋之歌」等多部音樂作品。

程書林在2013年參加了一檔選秀節目，當時未獲評委青睞，但他的歌曲「烤麵筋」卻意外走紅，讓他獲得了「麵筋哥」的稱號。（視頻截圖）

去年6月27日，程書林發布視頻稱：26日在家暈倒，27日被送進ICU病房，醫師告知是肝癌晚期，已下病危通知。

7月3日，程書林進行了肝移植手術。杭州樹蘭醫院出具的病程紀錄顯示，程書林肝硬化六年餘，嘔血四天，診斷為乙型肝炎後肝硬化失代償期，肝衰竭，肝惡性腫瘤 、肝性腦病等。他的體重從160多斤降至70多斤，暴瘦90斤。7月16日術後首次露面感謝大家的關心，面容憔悴卻依然面帶微笑。

另據紅星新聞，麵筋哥的愛人還希望未來有條件的情況下，將其故事拍成電影，並幫助那些需要幫助的癌症 患者、救助流浪動物等，讓麵筋哥的餘暉繼續溫暖人間。