全球首個通用智能人「通通」長大了 擁5歲心智、價值觀

通通2.0的人物形象。（取材自科學報/北京通用人工智能研究院提供）

全球首個通用智能人「通通」長大了。在29日召開的2025中關村論壇通用人工智能 論壇上，北京通用人工智能研究院重磅發布了全球首個通用智能人「通通」的2.0版本，從去年三、四歲的小女孩，變成了五、六歲的水平，標誌著人工智能在多模態交互與場景適應能力上邁出關鍵一步，並推動了人工智能從單一智能向社會智能的轉變。

香港 文匯報報導，相較於去年的1.0版本，「通通」2.0在語言、認知、動作、學習、情緒、交互方面實現了多種核心能力升級。現場演示表明，不同於傳統AI 僅圍繞用戶指令被動響應，「通通」2.0實現了一個有自身價值觀、世界觀的小女孩，可在理解對話目標意圖的基礎上，遵循自身價值和人格底色，利用對話策略來引導對話的走向。例如，當研究人員扮演的「媽媽」要求「通通」睡覺，她彷彿一個真實的兒童，會耍賴、磨蹭，試圖要求給予獎勵。

「通通」還懂得了事情有輕重緩急，在接到外界並行的要求時，她會根據場景的變化進行反思並重新規畫，用更靈活的方式完成指令，初步具備了像人一樣持續反思、成長的能力。

「通通」生活在高度仿真的複雜、動態三維虛擬場景中，研究人員為她打造了幼兒園、六口之家等多智能體場景。「通通」不僅需要理解周圍環境，還需要理解環境中其他智能體，識別他們的身分、性格和自身的關係等，並在此基礎之上進行自身的任務規畫。相關階段性測試結果顯示，與人類兒童發展階段對比，「通通」2.0的主要能力維度已初步達到5歲至6歲發展水平，相當於幼兒園小朋友的水平。