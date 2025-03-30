中6代機再曝試飛 空中放油大突破 「美望塵莫及」

據網傳視頻，殲36飛行過程中進行了空中放油測試。三個航空引擎釋放了燃油，留下了極為明顯的白色尾噴痕跡。（視頻截圖）

解放軍 第六代戰機試飛畫面近日頻在網上出現，29日網傳視頻中，「殲36」戰機在飛行過程中收起起落架後，三個發動機尾部突然噴出了極為明顯的白色的痕跡。相關軍事專家判斷，這是殲36在進行空中放油測試。空中放油須在戰機高度穩定性下進行，殲36不僅完成還是3台發動機同時測試，顯示中國第六代戰機研製進展神速，美國六代機望塵莫及。

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中國第六代戰機目前尚未命名，外界以中國軍機序列暫名為「殲36」。殲36是全球罕見配備三台發動機的戰鬥機，無論在推力、遠航程、大作戰半徑和高武器載荷程上都能更好地執行制空作戰並實施對地/對海打擊。2024年12月26日首次試飛，今年3月17日完成第二次試飛，3月26日又進行了第三次試飛。不過也有媒體稱殲36已完成五次試飛。

據自媒體「王雲飛面對面」等相關報導指出，從網傳視頻可看到，殲36在最近一次試飛中，飛行過程中收起了起落架之後，三個發動機尾部噴出了極為明顯的白色的痕跡，可以判斷這是殲36在進行空中放油的測試。空中放油似乎並不是什麽最核心的作戰性能的測試，但具三項重要意義。

其一，意味著殲36飛行性能測試進入了更高級的階段。空中放油測試並非是簡單操作，它需要飛機在各種不同的飛行狀態下和確保飛行姿態，以及穩定性的條件之下，燃油能夠安全有效的排放，這表明殲36的機體設計和基本性能達到了一定的水準。

其二，表現出動力及輔助系統可靠穩定。殲36三台發動機同時進行空中放油測試，意味著殲36的三發設計布局及相關配套系統設計合理系統可靠，足以滿足這一要求，特別是三台同時進行測試，反映了很高的設計水準和安全可靠性。

其三，這顯示殲36的測試工作進展非常順利。一般來說戰機的研製有多個工程節點，需要經過多個階段的測試和驗證，包括地面測試，低空飛行測試，小半徑飛行測試，大半徑飛行測試等。而空中放油測試通常是在上述測試基本完成之後進行的，說明前面的那些測試工作進展神速，已經為後續的測試工作奠定了堅實的基礎。

空中放油主要是應對遇到突發狀況，需要緊急迫降，飛機上卸掉燃油載荷，減少飛機迫降由於重量過大而產生了困難和危險，但在放油過程中可能引發火災等危險。殲36進行空中放油測試，說明其在設計上充分考慮到了各種遇到的緊急情況，並具備了相應的應對能力。