網紅甲亢哥哭了 少林寺學功夫卻被一棍打出痛苦面具

「甲亢哥」痛得躺在地上哀號。（視頻截圖）

「甲亢哥」（IShowSpeed）在中國被打哭了？近日展開中國行的美國YouTube 網紅「甲亢哥」今天又因「甲亢哥哭了！」衝上微博 熱搜第一，原來他到河南 登封拜師學少林功夫，還要師傅「不用手下留情」，卻被一棍打得在地上哀號，棍子還被打斷了。「甲亢哥被打」引來400多萬人在線圍觀，網友安慰他：「還好是棍子斷了，如果是我，斷的就是手臂了」。

「甲亢哥」本名叫小達倫·沃特金斯（Darren Watkins Jr.），在YouTube擁有3700萬粉絲。由於他在直播中經常處於亢奮狀態，鼻子和眼睛忙著爭大小，又熱衷於抽象整活，尤其是整一些「一不小心就要見閻王」的狠活，因此被中國網友戲稱「甲亢哥」。

「甲亢哥」近日在中國上海、北京城市直播，據快科技報導，他在中國兩場直播吸引近千萬人次觀看。中國媒體觀察者網引述在其一則播放量近600萬的直播視頻評論區一條高讚留言寫道：「他用6個小時的直播，徹底粉碎了西方持續幾十年的反華宣傳謊言」，稱他的來訪是一場網絡狂歡。也有南韓粉絲認為他此行在為中國宣傳，揚言取關。

少林師傅朝「甲亢哥」一棍打下去。（視頻截圖）

不過「甲亢哥」在中國所到之處仍受到大批民眾關注和粉絲包圍。據快科技報導，3月28日消息，「甲亢哥」勇闖河南登封少林寺，在被武僧的現場演武震撼到以後，他決定親自下場體驗少林硬氣功，並放出豪言要「師傅不用手下留情」，卻被一棍打出痛苦面具。

從視頻來看，「甲亢哥」被少林傅一棍打到躺在地上哀號，臉上盡是痛苦表情，師傅在場抱著安慰他，而師傅用來打他的那根棍子還當場被打斷了。

對此，圍觀網友紛紛留言安慰：「沒想到功夫師傅真的打」，「 誰能抗這一棍子？」，「有了少林工夫的加持，甲亢哥下回上WWE就不會再被揍得那麼慘了吧」，「外媒：甲亢哥在中國旅行遭受毒打」，「美國憨豆闖少林」，「中國功夫豈是爾等想學就能學的？」，「看著就很痛，能抗住一棍子已經很不錯，換成我直接是手臂廢了」，「沒那麼誇張，就是疼一點而已」。