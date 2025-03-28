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警校畢業女生泰山陪爬 90、00後男客居多 月入約2萬元

中國新聞組／北京28日電
泰山職業陪爬人大田田。（取材自九派新聞／受訪者供圖）
泰山職業陪爬人大田田。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

「古靈精怪，活潑開朗；幽默達人，會找話題，可全程打雞血，女友式陪伴，登頂率100%……」這是泰山職業陪爬人大田田（化名）在社交平台上的簡介，吸引不少網友。

來源：YouTube

九派新聞報導，陪爬生意從去年開始火爆。大田田說，她去年9月成為泰山職業陪爬人。所在團隊定價為日爬699元（人民幣，下同，約96美元）、夜爬799元。她平均每天接一到兩單陪爬，一單約8到12小時，「一直爬山非常消耗體力，有時候只睡三小時，有一次連著接了六個單，膝蓋痛得沒法彎曲。」

大田田表示，最開始是刷到一位泰山陪爬的直播間，請了一個陪爬，覺得這份工作挺好的，就讓這位陪爬介紹進群了。她從小體能好，一直堅持跑步。後來去讀警校，經過了系統訓練，工作後也接觸過中小學生體能拓展活動，帶過中學、高中的軍訓。但她沒有爬山的嗜好，爬泰山練了七、八趟後才開始接客戶。

陪爬服務包含陪客戶爬山，跟他們聊天，提供情緒價值，幫他們拍好看的登山照片和短視頻，提供登山裝備、充電寶、紙巾、音響、拍照道具等。「我們提供的服務是個人化的。剛開始登山我就會問客戶，咱們這次主要的目的是什麼？有的人想來散散心，那我就以陪其聊聊天為主；有的人是想挑戰一下體能，那我就會加快速度。我帶的客戶從兩小時登頂到八小時登頂的都有。我接的以男客戶居多，90、00後居多。」

大田田說，「目前平均一個月能賺一、兩萬，好的時候兩、三萬。年入30萬這是有的，幹陪爬賺得確實多，但這個辛苦程度，一般人沒辦法堅持。我一天通常接一到兩單，接兩單時，睡覺時間就兩、三個小時。甚至有次一天接了三單，24小時裡，我20個小時都在爬山。體力是一個非常高的門檻。」

大田田表示，印象深刻的陪爬經驗，有次接到一個男客戶，他對拍照的要求比較高，跟他學到了很多拍照技巧。「我很喜歡接待客戶，透過跟他們聊天，想像他們的世界，理解外面的世界是什麼樣子。所以對我來說這份工作不只是賺錢，我幹得很快樂。」

她說，「我聽到最好的評價就是“加個微信，下次來還找你”，這對我來說是很大的認可。還有人誇我拍照技術好，個性開朗，提供情緒價值到位，或誇我的體能，說「真爬不過我」。收到這些評價我都很開心。」

泰山職業陪爬人大田田。（取材自九派新聞／受訪者供圖）
泰山職業陪爬人大田田。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

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