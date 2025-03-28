從愛好變賺錢新賽道… 年輕人裸辭擺酒攤 不想再上班了

濤子擺攤時的攤位。（新周刊／受訪者提供）

社交媒體上，「擺攤賣雞尾酒」成為很多年輕人躍躍欲試的賺錢賽道。無論在公園市集、學校門前還是街邊夜市，城市路邊的調酒攤位越來越多。新周刊報導，擺攤賣酒真能賺到錢嗎？走訪三位在不同城市擺酒攤的年輕人，有人把賣酒當作放鬆和愛好，有人從擺攤一步步走向了開店，也有人裸辭後全職做調酒，並決定不再上班了。

據報導，31歲的Lorna擺攤地點在北京亮馬橋，「我一直喜歡喝酒，2024年6月突發奇想和兩位朋友晚上擺酒攤玩一下。我是做財務工作，朋友分別是設計師和律師。我們的攤位叫『走鬼』，設計師取的名。他是廣東人，名字類似『酒鬼』粵語諧音，也是『在城市裡擺攤』意思。」

酒攤「走鬼」。（新周刊／受訪者提供）

Lorna說，第一次擺攤，周末營業額達到2000多元人民幣(約275美元)，約60%盈利。我的律師朋友整晚一直在不停地調酒，他說這一晚上比上班還累。目前每周六賺的錢可能只夠三個人一起吃頓飯、喝個酒。我們最初的目標就是不虧本、玩得開心，現在確實都實現了。

另外，23歲法律系大四學生濤子擺攤地點在廣州大學城，「我和另一位同學在學校裡擺攤賣調酒，攤位就是一張折疊桌大小，顧客基本上都是大學生，價格28元一杯，每周擺三到四天，生意好時一天能賣出二、三十杯，一杯酒盈利在十元左右。」

濤子說：「以前我一直很想做律師。然而去年暑假在律所實習，整個過程卻讓我感到非常痛苦和壓抑，當時就想要不開個酒吧。那是一間40平米左右的店鋪，我和三個合夥人平均出資，總共花了10萬元左右。半年多來，我們每個月的純利潤，分到我手裡差不多有三、四千元。以後我可能還會找個工作，兩邊都兼顧。就算不太賺錢，也想一直『為愛發電』。」

XinYe的酒攤。（新周刊／受訪者提供）

28歲的XinYe則從廣告公司裸辭擺攤，地點在南京大學東門，「去年以前，我在上海一家廣告公司做媒介工作。後來發現廣告行業環境越來越不好就裸辭了，回到南京老家在朋友提議下做公路酒攤，晚上8點半到深夜一點營業，最高紀錄一天賣60杯。定價在28元到35元，利潤可能達到40%。」

XinYe表示，「最初擺攤的體驗蠻好的，遠離了職場的勾心鬥角，每天跟大學生接觸，聊聊天、喝喝酒，心情會很放鬆。雖然沒有上班賺的錢多，但相對比較自由，心裡壓力也沒那麽大。但我是個i人，擺攤賣酒每天面對不同人要重覆說一套話，其實還是蠻累的。我暫時沒有再回到上海工作的打算，我定下的目標是，半年到一年內開一家小酒吧」。