兒是「邁巴赫少爺」、父是銅雕大師 非遺傳承人直播賣貨

朱軍岷在熔銅，右一為其父朱炳仁。(取材自上觀新聞／受訪者供圖）

國家級非遺銅雕技藝代表性傳承人朱軍岷深諳流量之道，他時常與媒體調侃他屬於「上啃老，下啃小」。他的父親朱炳仁，是中國工藝美術大師，雷峰塔、靈隱銅殿等標誌性銅建築都是他的手筆。他的兒子朱也天，去年因為在杭州二中門口坐邁巴赫參加高考 ，被網友稱為「邁巴赫少爺」，以700分成績考上北大。而他銜接起藝術與流量，讓傳統銅雕工藝走出了不一樣的路。

來源：朱軍岷

上觀新聞報導，朱家祖上在浙江紹興開銅鋪，銅雕這門手藝傳到朱軍岷這裡，已經是第五代。2008年，朱軍岷創立「朱炳仁·銅」這個品牌，向父親提出要做老百姓能夠用的銅器，「讓銅回到生活中」。但在最初幾年裡，「朱炳仁·銅」的產品幾乎一件也賣不出去。朱軍岷不懂商業零售，也不知道怎麼去找客群、建立銷售渠道。

轉折在2013年，那一年也被稱為中國文創的元年。

單霽翔任故宮 博物院院長以後，提出「要把故宮文化帶回家」的口號，朱軍岷帶著團隊造訪故宮，發現那裡簡直是個寶庫，任何一個圖案、器型都可以變成銅製文化產品。他用了一年時間，打造了包括五牛、八駿、宣德爐在內的近百款擺件、茶器、花器，得到了單霽翔的肯定，進駐故宮販售。

「朱炳仁·銅」陸續與頤和園、中國國家博物館、敦煌美術研究所等聯合開發文創產品，也與重大動漫IP簽約，文創產品占公司所有品類的近70%。

報導指出，2020年疫情 爆發，線下銷售停滯，朱軍岷轉向直播，起初成效不彰。轉機出現在高考當天，他開著邁巴赫送兒子朱也天考試，意外登上熱搜。網友戲稱朱也天是「邁巴赫少爺」，扒出他竟然是銅藝大師朱炳仁的孫子，還是個超級學霸，曾獲全國奧林匹克競賽金獎。

朱軍岷敏銳察覺流量來臨，除了直播間人數暴增，各門市更打出橫幅，強調「少爺同款」，吸引學生家長搶購文昌塔、狀元錢等吉祥物。短短兩個月，朱軍岷個人帳號粉絲數量突破50萬，品牌全網粉絲達400餘萬，流量轉化成銷量。

起初，「邁巴赫少爺」牴觸加入朱軍岷的視頻，朱軍岷勸說「你就當爸爸是菜農，兒子放暑假了來幫爸爸賣菜，不是很正常的事情？」，漸漸的，拘謹的朱也天面對鏡頭開始笑容多了，話也多了。面對「蹭兒子流量」的質疑，朱軍岷坦言流量只是工具，真正吸引人的仍是對傳統文化的熱愛。