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「人工智慧+」領域引資 廣西今年逾15億美元

中國新聞組／北京27日電
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廣西壯族自治區官方25日開記者會介紹，今年前兩月廣西招商引資「人工智慧+」領域新簽約項目22個，投資總額超110億元人民幣（約15億美元）。

中新社報導，廣西壯族自治區產業園區改革發展辦公室（自治區園區辦）副主任陳妍卉表示，廣西是面向東協開放合作的前沿和窗口，大陸在人工智慧領域的資源和優勢就是廣西的資源和優勢。2025年廣西相關部門先後在深圳、上海、北京舉辦專題推介會，精準對接人工智慧龍頭企業，推動達成一批投資合作意向。廣西有關部門通過產業規畫、場景開放、科技賦能等舉措推動「人工智慧+」產業鏈招商。各地市圍繞「人工智慧+」等前沿產業實施靶向招商。

面對新形勢，廣西立足資源和優勢，實施「人工智慧+」產業招商行動。陳妍卉稱，下一步，自治區園區辦將圍繞人工智慧等謀畫發布一批場景清單，吸引新質生產力項目落地。 　　

廣西壯族自治區發展和改革委員會二級巡視員陸贊表示，2025年，廣西將發布「廣西優化『人工智慧+』產業營商環境實施方案」，支持打造中國—東協人工智慧創新合作中心，設立廣西人工智慧產業基金、人才基金等，在算力購買、租賃廠房、稅收優惠、研發平台建設等方面加大對人工智慧企業在桂發展的扶持力度。

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