中國國博鳳冠冰箱貼賣爆 帶動全系列銷售逾億元

中國國家博物館推出的文創品「鳳冠冰箱貼」有金屬款（左）和木質款兩種。(取材自微信)

中國國家博物館（簡稱「國博」）宣布，該館去年7月推出的文創小物「鳳冠冰箱貼」，本月25日累計銷量已突破100萬件，帶動鳳冠IP全系列文創產品銷售額超過人民幣1億元(約1376萬美元)，創下國博近20年來單品及系列文創的銷售紀錄。

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國博微信 公眾號表示，鳳冠冰箱貼的原型為明孝端皇后九龍九鳳冠，是中國首批禁止出境展覽的國寶級文物。這頂鳳冠依明代萬曆時期禮制，鑲嵌紅、藍寶石百餘顆，珍珠4000餘顆，淋漓盡致地展現出明代皇家的美學風範。

據長江日報早前報導，去年7月19日，鳳冠冰箱貼在國博閉館前兩小時擺上櫃檯，在沒有任何宣傳的情況下，很快就賣出1700個。上架三個多月，鳳冠冰箱貼已賣出近8萬個，隨著筆記本、化妝鏡等十餘款鳳冠系列文創產品陸續上市，銷售總額也很快就突破1000萬元。

隨著鳳冠冰箱貼爆紅，每天一早都有不少人提前來到國博門口排隊，等著進館搶購這款文創小物。

這款鳳冠冰箱貼有金屬款和木質款兩種。據悉，木質款售價46元，金屬款78元。

國博經營開發部副主任廖飛說，一開始也沒料到這款產品會如此受歡迎，他們多次和代工廠聯繫，不斷提高產量。但由於產品精細，比如木質鳳冠要做出類似金屬的光澤，冠上鑲嵌的「紅藍寶石」需要純手工黏貼，因此產量已經達到極限。

中新社表示，鳳冠冰箱貼熱銷不僅帶動了設計、生產、營銷等上下游產業協同發展，形成可覆蓋多環節的完整文創產業鏈，還創造了逾千人的就業機會。國博文創團隊目前更已開發設計出筆記本、毛絨玩具、馬面裙、雪糕、音樂盒等20餘款相關文創產品。

國博預告，近期將推出的鳳冠系列文創新品有：鳳羽鎏彩鳳冠耳飾及胸針、九龍九鳳金屬拼插寶匣。