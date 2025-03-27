庫克捐浙大3000萬設孵化基金 見大學生創新「不敢相信」

庫克26日閃現浙大紫金港校區，參加移動應用創新十周年活動。（取材自潮新聞）

美國蘋果首席執行官(CEO)庫克 訪問中國人工智慧（AI）中心杭州，並宣布向浙江大學捐贈人民幣3000萬元（約412萬美元），設立「App le移動應用孵化基金」，用以支持程式設計領域等專業課程。另外，庫克看到大學生創新項目直呼，「unbelievable（不敢相信）」。

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庫克26日在微博發文稱：「很高興今天在浙江大學與新世代的開發者們見面，我們將通過全新的Apple 移動應用孵化基金，加碼對年輕開發者和創業者的支持，幫助他們把握更多機遇。」

綜合新華社與證券時報，當天庫克到訪浙江大學紫金港校區，參加移動應用創新十周年活動。他看到歷年創新賽的優秀項目，直呼：「unbelievable」。

據瀟湘晨報報導，該項比賽已經進入了第十個年頭，截至去年大賽吸引了來自大中華區各省市962所高校的學生參賽。

蘋果公司同一天發聲明宣布，向浙江大學捐贈3000萬元，蘋果將與浙大合作設立「Apple移動應用孵化基金」，提供最前沿的技術培訓，包括App開發、產品設計、市場營銷和商業運營等專業課程。

在Apple移動應用孵化基金設立前，蘋果在過去10年裡共向浙江大學捐贈5000萬元，用於開展移動應用創新賽。

庫克26日閃現浙大紫金港校區。(取材自瀟湘晨報)

庫克說，我們相信程式設計是強大的工具，它能讓人們以全新的方式進行創造、交流和解決問題。我們很榮幸能深化與浙江大學長達10年的合作關係，為下一代開發者提供技能支持，幫助他們開發創新應用，創立充滿生機的業務。

此前在3月24日，中國商務部部長王文濤於北京會見庫克，據中國官方消息，王文濤向庫克表示，中國經濟展現強大的韌性和活力，已成為創新發展的熱土。中國堅定不移擴大對外開放，向外資企業提供公平競爭環境，支持外資企業產品公平參與以舊換新等擴消費政策。歡迎蘋果公司擴大在中投資，深度融入中國市場，共享發展機遇。