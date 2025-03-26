宣傳市場「頂流」…機器人火爆 租價是法拉利好幾倍

宇樹機器人成為租賃市場最受歡迎商品。圖為浙江杭州文創大會機器人打扮成哪吒，吸引民眾目光。(中新社資料照片)

宇樹人形機器人 在春晚舞台上一炮而紅後，各行各業都開始嘗試利用它進行宣傳和引流，不但機器人賣到缺貨，更衍生出二手租賃生意。據了解，目前單台機器人日租金 在5000元(人民幣，下同，約692美元)至2萬元間，是租一台法拉利跑車的好幾倍，且檔期緊張，宇樹人形機器人更成為市場「頂流」。

騰訊新聞深網報導，在一手市場上，原價9.9萬元的宇樹機器人已經被炒至15萬元，在一機難求的情況下，租賃成為新興選擇。

在二手市場上搜索「機器人租賃」關鍵詞，有數百商家提供此服務，目前出租的品牌有宇樹、眾擎、優必選等，但多數為宇樹，日租價格8000至2萬元不等，而二手平台的日租法拉利也不過1000至5000元，且提供租一送一活動，相較之下，機器人的租賃價格是豪車的數倍之多。

據報導，宇樹機器人G1售價為9.9萬元，若日租1萬元，出租10天即可回本。一名出租網友透露，從2月底拿到機器人到現在，他已經回本了三分之一。儘管價格不菲，但絲毫不影響租賃的踴躍。不少商家表示檔期已排到4月，需要等候；還有商家表示需要提前一周預訂，不接受臨時交易。

報導稱，目前有租賃需求的單位主要是教育機構、商場、學校、醫院、景區等，主要用於開業、慶典、活動展出等，目的是吸睛引流。

不過，在租賃業務走紅半個月後，降溫信號開始出現，最熱門時租金最低為8000元，如今降低租金的人逐漸增多。網友預測，到4月底，會降價至3000-4000元，不過租賃市場應該還能持續2、3年，因為「只要技術一直在進步，當更多功能被開發出來給用戶使用時，就會出現相應市場」。