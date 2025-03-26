我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI輔助 得來速出餐正確率提高3％

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

人大、醫科大轉移…北京城區「減負」多所大學集體外遷

中國新聞組╱北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國人民大學通州校區將於今年秋季學期啟用。(取材自微博)
中國人民大學通州校區將於今年秋季學期啟用。(取材自微博)

北京各大學繼續向北京郊區及河北雄安等地疏解轉移，為北京中心城區「減負」。中國人民大學日前宣布，通州校區將於今年秋季學期啟用；北京大興區的首都醫科大學新校區則預計2027年底全面竣工。

綜合中央社、央廣網等媒體報導，在土地資源有限、但大學持續擴招的背景下，近年一批北京的大學正集中向北京郊區、河北雄安等地轉移，藉此為北京中心城區「減負」。

中國人民大學近日公布，通州校區自去年9月先期運行以來保持平穩高效運行，今年秋季學期將全面啟用，迎來2025級碩士研究生新生，28個教學單位將正式進駐。中國人民大學校長林尚立表示，近年學校逐漸形成了「多校區聯動」的辦學布局，「我們要主動迎接戰略、機遇」。

另一方面，北京大興區今年初則擬畫撥40公頃土地作為首都醫科大學新校區（校本部）項目建設用地。新校區預計2027年底竣工、2028年投入使用。

據報導，北京正在向郊區轉移的大學院校絡繹不絕，另還包括首都體育學院延慶校區、北京大學昌平校區、北京信息科技大學昌平校區、清華大學通州校區、北京電影學院懷柔校區、中國農業大學平谷校區、中央民族大學豐台校區等。

上一則

長沙中考高層次人才子女享單列 網：成績比不過就比爹？

下一則

女兒涉開盒事件 百度副總裁謝廣軍傳主動申請離職

延伸閱讀

FT：北京節能新規若落實 將打擊Nvidia的H20晶片在中銷售

FT：北京節能新規若落實 將打擊Nvidia的H20晶片在中銷售
川普2.0威脅評估：中國是戰略競爭者 意圖取得統一台灣優勢

川普2.0威脅評估：中國是戰略競爭者 意圖取得統一台灣優勢
河北深夜規模4.2地震 撼動北京天津…手機發警報 民眾嚇醒

河北深夜規模4.2地震 撼動北京天津…手機發警報 民眾嚇醒
柏克萊等灣區多所大學 籲國際生春假不要離境

柏克萊等灣區多所大學 籲國際生春假不要離境

熱門新聞

美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

2025-03-19 21:04
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57
海底撈上海外灘店上個月底發生的「小便門」，迄今不斷衍生出新風波。（圖／取自微博）

海底撈「火鍋小便」獲賠10倍 同桌吃飯的朋友為錢鬧翻

2025-03-19 10:42
圖為2022年時任美國眾議長裴洛西訪台後，解放軍東部戰區2022年8月5日在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓，解放軍艦艇官兵在台灣東部海域朝花蓮方向瞭望觀察。（新華社）

華爾街日報：中國為包圍台灣作準備 恐採5大步驟

2025-03-24 12:22
吳艷妮首談擇偶標準，第一點是肯定要會做飯。（取材自瀟湘晨報）

吳艷妮談擇偶列3條件 曬短髮照卻遭嘲：P圖比跨欄厲害

2025-03-20 09:30

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查