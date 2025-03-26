世預賽／山東→浙江 球迷騎21天近700公里 看了場敗仗

球迷牛剛(右)與前中國隊總教練米盧合影。(取材自封面新聞)

3月25日，2026世界盃 預選賽亞洲區戰火重燃，為了支持中國隊，一個山東球迷跟老婆請假一個月，3月2日從山東臨沂蹬著人力三輪出發，騎行21天近700公里抵達杭州，結果看了一場敗仗，中國隊以0：2不敵澳洲 ，失去直通資格。

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封面新聞報導，不少球迷為了這場比賽提前訂購機票 車票，從四面八方趕到杭州。7萬球迷中，有一名男球迷受到眾人關注，他就是來自山東臨沂的個體老闆牛剛。為了支持中國隊，牛剛蹬著人力三輪，2日從臨沂家中出發，歷時21天，騎行近700公里抵達杭州。他說：「我給老婆請了一個月假，說這是中國隊也是我人生中最重要的一場比賽，無論如何請她批准。」

牛剛今年40歲，是四個孩子的父親，也是資深球迷。1998年，法國世界盃的主題曲「生命之杯」風靡全球，他從此喜歡上足球，並知道中國也有這麼一群人在踢球。因為出生在濟南，他也自然成了山東隊的球迷。

今年2月底，牛剛告訴妻子，自己想以騎三輪車的形式，從臨沂到杭州看比賽，一方面鍛鍊身體，二方面也可以領略風光。

「老婆的第一個反應是，『你瘋了嗎？』」牛剛說，他告訴妻子，這是中國隊，也是他個人人生中最重要的一場比賽，他希望以一種獨特的方式抵達球場，給予中國隊支持。

最終，妻子點頭同意。牛剛立刻將店裡的生意交給弟弟幫忙打理，騎上他的人力三輪，帶著維修工具和鍋碗瓢盆就出發了。

「3月2日出發，沿途都走國道，平時吃飯就在餐廳去吃，晚上就到旅店歇腳。」牛剛說，他每天的里程在35公里上下，21天時間，總共騎了700公里。「一路上，我也收到了很多支持和鼓勵，遇到爬坡，前行困難時，我就向路人求助，他們都會丟下手裡的活來幫我。」

「我準備3月26日就返回臨沂，三輪車騎不動了，打包發回去。」他說，「這次行動，算是突破了我自己身體和心理上的一個極限，收穫很大。」