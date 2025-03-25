江西500歲明代建築被拆 曝光此事的博主為何刪文？

隆恩堂原貌。(取材自瀟湘晨報)

近日一名歷史博主曝光，江西宜春一座500多年前建成的明代祠堂被夷為平地，建築物「一二進」被拆得乾乾淨淨，感嘆永遠沒有研究機會了。官方解釋，祠堂沒被夷平，是當地村民集資來修繕祠堂，卻被說成是「拆掉了」。該博主文章引起關注後疑似被肉搜，目前該文章已刪除，網友懷疑博主因舉報當地私自拆除明代建築而被威脅，希望他注意安全。

挖掘機停在隆恩堂前，周圍遍地碎木。(取材自瀟湘晨報)

綜合瀟湘晨報等媒體報導，歷史博主「櫼櫨落」近日在微博 發帖，照片中可看到一輛挖掘機停在祠堂前，廳堂原址疑被夷為平地，現場凌亂不堪。博主稱，被拆掉的隆恩堂始建於大明成化16年（公元1480年），歷經500多年風雨，是江西宜春高安市文物保護單位。

但江西宜春高安市建山鎮政府表示，祠堂沒有被夷平，是龍城村村民集資200多萬人民幣(約28萬美元)在對祠堂進行整體修繕，卻被博主說成是拆掉了，「這是人家的祖根，怎麼可能會動？」

工作人員說，這座祠堂從明朝到清朝到現代陸續修過很多次，對日抗戰期間還挨過兩發砲彈，「現在到底還有多少東西是成化年間的，就說不清楚了，可能就剩幾根木頭吧」。

工作人員強調，江西省文旅廳和省文物管理處人員已來到現場，「他們說可能村民修繕時使用的材料不夠嚴謹」，目前已安排專家指導，幫助村民進一步完善修繕。

向「櫼櫨落」爆料的蘇先生則表示，他的朋友現場目擊隆恩堂的「一二進」確實被夷平了，他個人也曾現場考察過，「二進」是清代和民國的建料混雜，只留了小部分明代基礎，可能因此被判定沒有文物價值。