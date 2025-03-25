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想陪娃看中澳足球大戰 杭州爸應聘賽事保安 靠1招考上

中國新聞組╱杭州25日電
「全副武裝」的鄭宗儀，準備參加世預賽中澳之戰現場維保任務。(取材自潮新聞)
「全副武裝」的鄭宗儀，準備參加世預賽中澳之戰現場維保任務。(取材自潮新聞)

國足世預賽中澳大戰25日在杭州舉行，近7萬張門票全被秒殺，網路價格不斷創高，票面1380元(人民幣，下同，約191美元)的門票更被炒至萬元。為了進場看球，球迷各顯神通，杭州一名鄭先生為了實現孩子觀賽願望，應聘當天賽事的臨時保安，堪稱「花式陪娃」的代表。

鄭宗儀經常和妻子一起帶兒子去看浙江隊的比賽。(取材自潮新聞)
鄭宗儀經常和妻子一起帶兒子去看浙江隊的比賽。(取材自潮新聞)

潮新聞報導，鄭宗儀是浙江綠城隊的鐵桿粉絲，在他的影響下，妻子和上幼兒園的兒子也都成為足球迷。他還購買了浙江綠城隊整個賽季的家庭觀賽通票，每到球隊在黃龍主場作戰，一家三口都會上陣為主隊吶喊助威。

這次國足世預賽中澳大戰在杭州舉行，鄭宗儀無奈只搶到一張球票，無意間看到招聘臨時保安，於是萌生應聘保安陪兒子看球想法，「由於應聘保安需要考試，我還專門去刷了相關的題庫，幸好順利通過了」。

從事互聯網工作的鄭宗儀說，擔任比賽臨時保安是項有趣工作，不但可豐富人生閱歷，還滿足他想要陪孩子一起在杭州奧體中心體育場看球的願望。於是鄭宗儀動員了孩子同學的家長一起應聘，結果三人都入選。

但肩負保安工作，沒辦法陪在孩子身邊照顧，最終鄭宗儀讓妻子花高價買了一張黃牛票。

據報導，成功應聘臨時保安後，鄭宗儀一家對這場比賽的愈發期待。他們還到杭州蕭山機場接機，迎接國家隊球員，當時，孩子媽媽專門帶去平板電腦，在上面寫「王鈺棟，我是小土豆」的滾動字幕。小土豆殷切盼望國足抵達的神情，和一旁平板電腦上的這句話相映成趣，被不少媒體抓拍到，讓小土豆一時成了「小網紅」。

鄭宗儀的兒子在機場迎接國足球員。(取材自潮新聞)
鄭宗儀的兒子在機場迎接國足球員。(取材自潮新聞)

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