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四川一所希望小學1.4萬買相機 網路只賣600 網友開酸

中國新聞組／北京25日電
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希望小學採購的相機市場價格僅631元。（取材自中國新聞周刊）
希望小學採購的相機市場價格僅631元。（取材自中國新聞周刊）

希望工程自1989年由團中央和中國青少年發展基金會發起，旨在救助貧困地區失學少年兒童。自從開展以來，社會上不少愛心企業和市民捐錢捐物，如今在中國已有千所希望小學。近日，一希望小學採購相機價格嚴重不符的消息，引起關注。

中國新聞周刊報導，網友反映，2023年四川省石棉縣希望小學採購的「松典相機」中標價格1萬4050元（人民幣，約1946美元），而該相機網路售價僅631元，質疑其中標價格不合理。

 「四川省石棉縣希望小學災後恢復項目設備設施採購及安裝中標（成交）結果公告」中顯示，該校採購松典單反照相機2台，型號為DC201S，單價1萬4050元，共2萬8100元。此外，購買清單中還包含一款「麥邦除顫儀AED7000S」，單價2萬9500元，目前網購售價1萬1000元。

石棉縣教育局工作人員表示，網路訊息不實，學校正配合相關部門草擬回應，其他情況暫不便回應。

採購合同供應商成都彩翼光電科技有限公司工作人員表示，當時招標文件明確要求採購國內生產的單反相機，他們提供的「松典相機」被學校認為達不到使用需求，因此「我們又單獨採購了兩台符合甲方使用需求的相機，同等價格1萬多塊錢的，交給業主方，我們提供了四台相機」。

該工作人員表示，此前，已就相機價格情況已向教育局和縣紀委匯報。對於除顫儀價格問題，他表示，電子產品有迭代，價格隨時波動起伏，當年的價格跟現在並不相同。

網友表示，「多麼蒼白無力的解釋，顯得跟傻逼一樣」、「大家心裡都清楚，吃回扣，和醫院醫療設備採購一樣」、「只要是公費基本不存在市場價」、「不是省不省錢的事，是拿多少回扣的事」、「尼康、富士、佳能、蔡司…那麼多優秀的品牌不買，買這個？」

希望小學的採購清單上，松點的單反相機一台單價14050元。（取材自中國新聞周刊）
希望小學的採購清單上，松點的單反相機一台單價14050元。（取材自中國新聞周刊）

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