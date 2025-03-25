17歲彝族女代孕生雙胞胎 娃父親是50歲江西男 官方介入

中國非法代孕問題嚴重，許多女子為錢「出租子宮」。（本報資料照片）

知名打拐志願者上官正義再踢爆一名17歲少女作為代孕媽媽，為一名50歲的江西男子產下雙胞胎，少女植入胚胎時年僅16歲。他更揭露代孕公司將「卵妹」的價格與學歷掛鉤，本科學歷10萬元（人民幣，下同，約1.3萬美元），研究生學歷15萬元，還可上學信網確認真偽。相關話題在網路上引發熱議，廣州市衛健委表示正在核實情況，涉事的其中一家公司辦公室已遭警方查封。

來源：YouTube

綜合澎湃新聞、法治日報等媒體報導，上官正義在微博 發文表示，他跟蹤廣州代孕公司「愛嬰寶」已有較長一段時間，銷售人員為了取信於他，提供了該公司近期的一宗成功案例。

根據銷售人員提供的資料，一份廣州君蘭醫療設備有限公司與龍姓男子簽訂「××性別零風險包成功協議書」，上面記錄了捐卵者的姓名、價格及懷孕方式等內容。該協議書約定的供卵、代孕等總價格為73萬元。上官正義補充說：「因為最後生的是雙胞胎，所以龍最後支付了90多萬元。」

從銷售人員傳來的出生證明可看到，兩名男嬰於2025年2月2日17時55分出生於中山市小欖人民醫院，父親是江西省永新縣50歲的龍某某，母親為一名17歲彝族少女，上官正義稱，少女植入胚胎時年僅16歲。上官正義說明，近年彝族女性從事代孕比率極高，且逐步向未成年群體發展，他引述業務員的話術稱，「彝族女孩經濟困難，給8萬就能簽合同，生完再補2萬」。他還再曬出另一名17歲少女產檢的彩色超音波報告，證明不是個案。

未成年少年成為代孕媽媽的消息讓網友震驚，有人痛批這種行為「簡直令人髮指」、「如果代孕合法化，只會更多女性遭殃」、「開放代孕只會有更多窮苦人家的女孩成為別人的生育工具」。