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18歲湖南女為何花50元住進公司衛生間？她說不是苦自己

中國新聞組／北京24日電
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06年女孩搬進公司衛生間。（視頻截圖）
06年女孩搬進公司衛生間。（視頻截圖）

湖南一名18歲的陽姓女生發視頻稱，花50元（人民幣，下同，約7美元）租了公司內6平米的衛生間，每晚在衛生間裡睡覺，此事引發網友熱議；但她不以為苦，「不是苦自己，我是怎麽方便就怎麽來」。

瀟湘晨報報導，陽女表示，她在家具批發店工作，主要負責銷售工作，衛生間在店裡的展廳內，已住了快一個月。她說，之前都是住在老闆娘家裡，今年決定搬出來；在外找房子時，發現沒有價格、距離、環境合適且不用合租的房子，於是就和老闆娘商量，睡在公司的衛生間裡，一個月交50塊錢的水電費。「這筆錢我執意要給的，本來打算給200（約28美元），最後老闆娘只收我50。」

今年開始，陽女就開始在網上上傳自己租房住在衛生間的經歷，不少人懷疑陽女士是在擺拍炒作。面對網友質疑，陽女否認擺拍，強調只是預算有限；有的網友則認為，覺得陽女為了生活打拚確實很不容易，「好勵志的姑娘」、「00後能吃這樣的苦不簡單」。

報導指出，有網友建議她住在展廳裡，陽女說展廳太空曠，她害怕，公司也有辦公室，但是沒有門，她擔心不安全；於是她買了一張折疊床，白天放在衛生間門口，晚上搬進衛生間，將床展開後正好抵住衛生間的門。

陽女士還在衛生間裡擺了一些衣物和生活用品，有時晚上還會在衛生間裡煮麵條、螺螄粉，「衛生間沒什麽味道，我刷得很乾淨。」

白天，衛生間還是正常使用，不過主要是店裡的人用，有時客人也會用，看到衛生間裡很多私人用品會覺得奇怪，不過也不會多問，陽女說，「現在還沒掉過東西。」

在這裡，陽女每月有近3000元的工資，花銷300、400元，剩下的都存著，以後拿來買房子買車。

陽女士住在衛生間裡。（視頻截圖）
陽女士住在衛生間裡。（視頻截圖）
陽女士在衛生間裡放了床和一些生活用品。（視頻截圖）
陽女士在衛生間裡放了床和一些生活用品。（視頻截圖）

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