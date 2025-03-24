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起飛3小時後 聯航飛上海航班折返 原來是機長忘帶護照

中國新聞組╱北京24日電
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美國聯合航空UA198班機自洛杉磯起飛約3小時後，突然轉降舊金山國際機場，據稱是因為機長忘了帶護照。(取材自微博)
美國聯合航空UA198班機自洛杉磯起飛約3小時後，突然轉降舊金山國際機場，據稱是因為機長忘了帶護照。(取材自微博)

美國聯合航空UA198班機22日從洛杉磯飛往上海，未料中途臨時折返，前後延誤至少6小時，原因竟然是機長「忘記帶護照」，引發乘客譁然。大批中國網友直呼「機長沒帶護照，要帶著全部乘客回去拿，太離譜了」、「這種還不開除嗎」。

極目新聞報導，這架客機起飛將近3小時之後，突然宣布轉降舊金山國際機場，一名乘坐該航班的于姓男子表示，飛機在舊金山滯留數小時後，乘客已重新登機。

于姓男子說，當時飛機廣播，因為機長沒帶護照，所以需要在舊金山降落。在飛機降落舊金山後，航空公司為每個人發了一張30美元(約216人民幣)的餐券。隨後，乘客們滯留在機場約3個小時。

于姓男子表示，這架班機上有名乘客，本來就是從舊金山去洛杉磯轉機，沒想到繞了一圈又回到舊金山。當飛機安全降落後，機上廣播播報「Welcome to San Francisco」時，機上所有人都笑了。

但因這樣一來一回耽誤了數小時，這架航班原定於北京時間23日晚間6點30分抵達上海浦東機場，目前預計將因此延誤到24日零時30分。

由於備降飛機需要放油才能降落，業內人士估計，聯合航空這次備降損失的燃油費可能達到人民幣30萬元。

相關報導衝上微博熱搜，大批中國網友直呼「太離譜了」、「這種的還不開除嗎」、「就不能機長一個人自己回去嗎」、「機長沒帶護照，要帶著乘客回去拿？」、「一飛機的人出國，結果開飛機那個忘帶護照」。

聯合航空飛機示意圖。(美聯社)
聯合航空飛機示意圖。(美聯社)

舊金山 護照 洛杉磯

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