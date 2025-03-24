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愛國是一門好生意？ 司馬南被指5年賺上億人民幣

中國新聞組╱北京24日電
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中國左派愛國網紅司馬南逃漏稅被追繳，被懷疑5年間隱匿收入加企業獲利可能高達上億人民幣。(取材自微博)
中國左派愛國網紅司馬南逃漏稅被追繳，被懷疑5年間隱匿收入加企業獲利可能高達上億人民幣。(取材自微博)

中國左派愛國網紅司馬南因2019至2023年間逃漏稅，被追繳及罰款約927萬元(人民幣，下同，約128萬美元)，連日引發熱議。有中國專業人士估算，司馬南同一期間隱匿的收入總額約達5703萬元，旗下企業實際經營利潤也達2700萬至4000萬元，加起來總營收可能上億元。

針對巨額追繳及罰款，司馬南發文表示「低頭認罪，誠懇檢討，不求原諒」。

中國微信公眾號「法經網」22日發表一篇題為「司馬南到底賺了多少錢？」的文章指出，根據追繳罰款倒推出司馬南上述5年間賺取到的財富規模。並直指，司馬南的偷稅帳本不僅揭示了他的貪婪，更暴露他「愛國表演」的經濟動機。

文章指出，保守估計馬司馬南隱匿的個人收入總額達5703萬元，分5年平均計算，每年收入1140萬元，是城鎮居民人均可支配收入的30倍，更是農村居民人均可支配收入的60倍。

文章並針對司馬南旗下企業逃漏稅分析，司馬南及旗下企業5年間的總隱匿收入，可能介於9469萬元至1.05億元之間，實際利潤則在1370萬至1600萬元間，而這些金額還未列入司馬南未被查處的合法收入部分。若根據稅務稽查通常能查到的隱匿收入，約占被查者總收入的40%至60%計算，司馬南及旗下企業總營收可能在1.58億元至2.62億元之間，實際利潤則可能高達2700萬至4000萬元。

文章直指，假設馬司馬南的收入結構中，有50%為合法申報，那麼司馬南的實際財富規模可能遠超中國社會大眾想像。

面對中國大眾對逃漏稅的質疑，司馬南事後除表示「服法」外，還發表5點聲明，並「忠告那些像我一樣的人」，與MCN（多頻道網路）公司合作一定要簽協議，業者承諾代繳稅款才能是真的，否則會「萬劫不覆」；又說自己6年來在某MCN公司共獲酬600多萬，罰款加滯納金付出900多萬，「教訓不可謂不沉痛」。

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