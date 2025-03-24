北大畢業當「正骨師」遭踢出班級群 單次收費萬元預約數月

北大預防醫學系畢業的張樂超，在當正骨師後，被踢出微信班級聊天群。（取材自紅星新聞）

北大畢業生做正骨師，近日被中國網友熱議。該名曾被同學瞧不起，將他踢出同學聊天群組的正骨師，目前單次服務收費人民幣上萬元，預約還要提前數月，年收入人民幣上百萬元。3月22日更獲母校「學院群」邀請入群，吐氣揚眉。

據大皖新聞、紅星新聞等中國媒體報導，這名成為網路熱門話題的年輕正骨師名叫張樂超。他於2011年至2017年期間，就讀北大公共衛生學院預防醫學專業。

張樂超畢業後曾任職北京一間三甲醫院，因腰疾做了兩次手術，一度只能臥床，經朋友介紹接受正骨治療才能重新走路。

在親身體驗正骨療效的張樂超，於是向多名正骨師學藝，最後開店創業做正骨師，由最初每天只有一兩位患者，到後來門庭若市，2022年起他就只接熟人預約。「以前最多的時候，我每天要看12至15個病人，每周工作6天，預約排到了三個月以後。」

目前，張學超已轉換角色，從前線門診退下，以教授正骨為主，他從2020年起，他便開始了學員培訓工作，目前已有100多名學員。

對於網上傳聞他每5分鐘收費人民幣1萬元(約1300美元)的傳聞，張樂超解釋，1萬元是單次正骨的價格，並非按時長計費。他坦言這中間其實漲過兩次價。「最開始定價580元一次，由於預約量太大了，幾個月之後漲到880元，仍有人提出想加錢插隊。2022年就漲價到了1萬元一次。」目前，他每日只接待一兩位客人。

除了收費，網友另一焦點是張樂超被同學踢出班級群。張樂超表示，2018年他在群中表示要離開醫院做正骨師，便被群主踢出群聊。事後，張向該群主了解原因，獲回復「在不同體系，大家應該就沒有什麼交集了，不需要聯絡了。」

不過，張樂超指出，在3月22日早上發現有北大校友加他微信 好友，還邀請他加入「北醫公衛學院一群」。