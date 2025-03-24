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吳艷妮8秒01破紀錄哭了 短髮造型自稱「戰鬥天使」

中國新聞組／北京24日電
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吳艷妮哭了，8秒01破全國紀錄，但無緣世錦賽決賽。（取材自現代快報）
吳艷妮哭了，8秒01破全國紀錄，但無緣世錦賽決賽。（取材自現代快報）

2025年南京室內世錦賽女子60米欄半決賽23日登場，第一小組吳艷妮以8秒01獲得小組第三，不僅再次刷新個人最好成績，也打破全中國紀錄。但吳艷妮的成績不如第二小組的第三、第四名，沒能拿到決賽門票。雖然吳艷妮遺憾無緣決賽，但再次隔空擊敗只跑出8秒03的日本名將田中佑美。賽後，吳艷妮回應了短髮新造型與動畫形象阿麗塔相似，自信表示「我就是戰鬥天使」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，3月21日至23日，2025南京世界田聯室內錦標賽在南京市體育訓練中心室內田徑館舉行，這是中國首次舉辦世界室內田徑錦標賽。本次賽事吸引了全球近600名運動員參賽。其中，中國隊共派出35名運動員參與22個項目的爭奪。

女子室內60米欄世界紀錄由巴哈馬選手查爾頓在2024年創造，成績為7秒65。亞洲紀錄由哈薩克選手希希金娜在1999年創造，成績為7秒82，全中國紀錄是吳水嬌在2014年創造的8秒02。中國隊此前四次進入室內世錦賽女子60米欄半決賽，其中馮雲有兩次，馮雲還保持8秒04的室內世錦賽中國女子60米欄最快紀錄。日本的田中佑美，本賽季跑出8秒00的新國家紀錄。

吳艷妮此前個人最好成績是上賽季跑出的8秒06，本賽季初她跑出8秒10的賽季中國最好成績，憑東道主外卡獲得南京室內世錦賽參賽資格。23日上午10時許，在該賽事女子60米欄項目預賽中，吳艷妮跑出8秒05的成績，創造個人最好成績，挺進半決賽。

半決賽中，吳艷妮以8秒01獲得小組第三，她在一天內兩次刷新個人最佳，8秒01的成績一舉打破了塵封11年的全中國紀錄，她也握拳怒吼，淚灑賽場。雖然最終遺憾無緣決賽，但吳艷妮隔空擊敗了跑出8秒03的日本名將田中佑美，這樣的成績，足以令她感到驕傲。

日本 哈薩克

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