電影「親愛的」原型 孫卓首場直播帶貨 賣破500萬元

孫卓(右)首場直播帶貨銷售額超500萬元，孫海洋(左)表示支持。（取材自大象新聞）

電影「親愛的」原型孫海洋兒子孫卓昨日直播帶貨，銷售額超500萬元（人民幣，下同，約69萬美元），引發關注。

來源：YouTube

綜合媒體報導，3月23日上午，孫卓在個人帳號開啟直播帶貨首秀，人氣一度突破3.9萬，總觀看人次也達到292萬。達多多直播數據顯示，此次直播總時長為4小時28分，銷售額突破500萬元。孫卓首次直播帶貨，父母也現身直播間，孫海洋表示支持：「孩子能健康成長，我太開心了。」

據悉，孫卓曾被拐離家10多年，去年參加高考 ，被南京工業大學錄取。

2014年，以孫卓為原型，陳可辛執導的電影「親愛的」上映，主創人員曾到南京工業大學路演宣傳。

2024年7月，孫卓在社交平台上曬出南京工業大學的錄取通知書，通知書顯示其被數理科學學院應用物理學專業錄取。2024年9月7日，孫卓曬出赴南京工業大學報到、與父母、姊姊在校園打卡的合照，發文稱「九月微風輕拂，來到夢開始的地方」。

孫卓的父親孫海洋也曬出一家人前往學校的視頻，並配文：「大導演陳可辛老師萬萬想不到，整整10年後，親愛的小孩真的回來了，他真的背著書包來南工大了。」

據報導，2007年10月9日，孫卓被一名陌生男子用玩具車和零食誘拐 。此後，孫海洋夫婦踏上14年尋子路。

他們曾發布過20萬元的懸賞廣告，搬家十多次，走過26個省。孫海洋與尋子聯盟裡的父母建立聊天群共享線索，幫助警方解救多名被拐兒童 。

2014年，陳可辛拍攝的電影「親愛的」上映，演員張譯飾演的人物原型孫海洋，多年苦苦尋找被拐兒子孫卓沒有放棄的故事，引發大量關注。

2021年12月6日，孫海洋和孫卓DNA 比對成功，一家人在深圳市公安局「團圓」行動認親活動現場相認。