10歲男童划小船出海睡著了 漂流1天1夜到三亞 幸好…

男童被釣魚船救起。（視頻截圖）

海南省赤嶺一名10歲男童孩出海釣魷魚不小心睡著，在海上漂流一天一夜、大約40公里，漂到三亞幸運碰到釣魚 船將其救起，男童獲救時裸露的皮膚已經被曬得通紅，小船上沒有食物和水。網友說，小男孩獨自出海釣魚，無疑是家長嚴重疏忽；還有人說，這孩子應該感謝老天天氣好，走失這一天海上沒有大風大浪。

綜合上游新聞、封面新聞、網易報導，施救者小楊是當地一名海釣船長，平時帶客人出海釣魚，當天他陪著客人出海10海里之後，遠遠看到一艘綠色小船在海浪中飄蕩，並聽到有人在喊，開船過去發現是一個小朋友，同船釣友把孩子救了上來。

男童表示，前一天晚上9點在陵水黎族自治縣赤嶺村附近釣魚被沖走，在海裡越漂越遠，途中還看到了三亞的海上觀音像，「中途遠遠遇到過路的船，大聲喊叫過，但機器響聲大，沒人聽得見。」據悉，男童獲救的位置在後海灣附近海域，陵水縣在後海灣西北方向，三亞海上觀音像是在後海灣西邊位置。

地圖搜索顯示，三亞後海灣與陵水縣赤嶺村都在海邊，兩地之間的海岸線形成了一個大海灣，兩地陸上距離超過30公里。

小楊說，小孩當時已經記不清家人的電話號碼，給出的號碼有14位數字，「考慮到孩子安全問題，家長肯定也在焦急找人，我們當時掉頭返航並報警，上岸後把孩子交給派出所民警。」男童則表示，回家後肯定要挨父母揍，再也不出海釣魚了。

這則視頻播放量已經超過千萬，不少網友開玩笑稱，小孩被拉上船的時候，魚竿上還吊著一條小魚，「釣魚佬永不空軍」。