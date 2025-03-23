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上海油菜花田裡竟有特斯拉充電站 網笑：拖拉機用的

中國新聞組╱上海23日電
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網友發帖稱，上海農田裡居然藏有特斯拉充電站。(取材自上游新聞)
網友發帖稱，上海農田裡居然藏有特斯拉充電站。(取材自上游新聞)

「農田裡竟然藏著一個特斯拉充電站」，上海網友發視頻稱，一排四個特斯拉充電樁，佇立在一片農田邊，充電樁背後是開滿油菜花的農田，充電樁前則是一條土路，引發網友熱議。電特斯拉客服證實，和睦村確實有特斯拉自營充電站。

上游新聞報導，該充電站位於上海市青浦區趙巷鎮和睦村，距離馬路約500米。而這個充電站並非第一次被網友PO在網上，去年就有網友發帖調侃「種充電樁，特斯拉是認真的」；彼時照片顯示，4個特斯拉充電樁一字排列在農田邊，被農作物環繞。

據報導，特斯拉客服證實，特斯拉在和睦村有兩個充電站，一個叫上海市和睦村共享農場目的地充電站，是慢充，四個樁位；還有一個是上海市和睦村露營地目的地充電站，也是慢充，兩個樁位。不過目前「前者的充電站沒有了」。

報導稱，共享農場目的地充電站位於上海田園夢農業發展公司區內，該公司稱：「我們提供場地，特斯拉過來設充電站。」工作人員透露，農場充電站當天在施工，將會把電樁移到露營地目的地充電站去。為什麽要遷移呢？工作人員解釋：「因為要修路，要打造，所以調整一下。」

網友說「這種慢充樁子就是家用樁子，慢的要命」、「這是私人搞的，不是公用充電樁；公用不會弄成這樣，最起碼地面要鋪混泥土吧」、「只能說中國的新能源為新能源機械農業提前鋪路」、「我們小鎮4-5個充電站，太卷了」、「有錢就能建嗎我也去搞一個」、「給拖拉機充電用的，特斯拉牌拖拉機」、「特斯拉連農作業也想到了啊」。

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