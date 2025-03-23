商界百大女性 美的集團80後副總上榜 她的年薪讓人羨慕

富比世2025傑出商界女性100，美的集團80後副總裁鍾錚首次上榜。(取材自每日經濟新聞)

富比世 (Forbes)近日發布2025商界傑出女性100榜單，家電巨頭美的集團80後副總裁、首席財務官兼財務總監鍾錚首次上榜。鍾錚2002年加入美的集團，2023年她的年薪已達945萬元(人民幣，下同，約131萬美元)，並在同年當選第14屆全國人大代表。鍾錚的成功離不開她的財務管理能力和對AI 的布局，近年她帶領公司團隊在優化資源配置及AI應用上均表現突出。

每日經濟新聞報導，第11屆富比世中國商界傑出女性從上千位候選人中遴選出最終的100人，平均年齡51歲，37%為白手起家的創業者、57%為職業經理人、6%為女性二代接班人。

報導指出，80後的鍾錚碩士學歷，2002年加入美的集團，先後擔任家用空調事業與國內外營銷公司財務經理、集團金融中心財經總監、集團審計總監等職務，2022年2月開始任集團首席財務官(CFO)，並於2023年2月當選第14屆全國人大代表。美的集團2023年財報顯示，鍾錚2023年從公司獲得的稅前報酬總額為945萬元。

據報導，鍾錚是一位加入美的超過20年的老員工，也是一位年輕的副總裁。鍾錚表示，美的集團作為率先出海的代表企業之一，海外OBM(自有品牌)業務增長迅速。2023年，美的集團海外OBM收入占海外智能家居收入40%以上，以東芝、美的及Comfee品牌為主。未來的重點戰略，希望海外收入占比能從目前的40%多提升到50%，成為一家真正意義的國際化公司；另一個就是要大力發展OBM業務。

面對人工智能 (AI)挑戰，鍾錚表示：「我們引導員工做轉型，比如應用AI工具去分析數據。」美的集團2023年開始接入OPEN AI大模型，目前也接入了DeepSeek大模型，還自主開發了一些垂類大模型，目前AI在美的集團的智能製造、智能家居、機器人、醫療產業等領域都已有廣泛應用。