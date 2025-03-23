黃仁勳：華為征服每一個市場 有華為在、美國就搞不定

黃仁勳稱華為是中國最強大的科技公司。（路透）

輝達(Nvidia)創始人黃仁勳 近日在接受英國媒體採訪時表示，華為 是中國最強大的科技公司，征服了他們涉足的每一個市場。正是由於華為的持續成功，「美國主導限制中國科技巨頭的努力『搞得很糟糕（done poorly）』。而據報導，與華為有密切關聯的中國半導體設備製造商新凱來（SiCarrier）將在23日首次亮相新產品，是否是華為5奈米的希望，引發關注。

綜合財聯社、快科技報導，金融時報20日刊出了黃仁勳的專訪，黃仁勳在談到已被輝達連續第二年列入競爭對手名單的華為公司時表示，作為「中國最強大的科技公司」，華為在人工智能 （AI）領域的影響力逐年增強，正是由於華為的持續成功，美國主導限制中國科技巨頭的努力搞不定。

黃仁勳並表示，華為征服了他們涉足的每一個市場。「他們（華為）在人工智能領域的影響力逐年增長，我們無法忽視其存在」。

而面對美國在晶片上的一系列卡脖子政策，華為似乎也採取了因應對策並可能已取得了成果。與華為有密切關聯的中國半導體設備製造商新凱來（SiCarrier），將於23日展覽會上首次亮相新產品，是否展出5奈米設備受到關注。

新凱來將在展覽上發表多種新產品，即將發表的產品皆以知名山脈作為代號，包含外延產品（EPI）「峨眉山」、刻蝕系統（ETCH）「武夷山」、化學氣相沉積（CVD）「長白山」，還有原子層沉積工具（ALD）「阿里山」。

南華早報報導，新凱來由深圳市政府支持，2023年因獲得一項使用現有DUV生產5奈米晶片的專利受到關注，被認為是華為2024年推出Mate 60 Pro手機，內建7奈米晶片的背後關鍵技術。

中國國家智慧財產權局曾於2024年公告，華為申請了一項名為「自對準四重圖案化半導體裝置的製作方法以及半導體裝置」。彭博根據華為和新凱來向中國智財局提交文件，認為這項專利有助於減少對高階曝光機的依賴，或能幫助華為與合作夥伴在沒有ASML最先進極紫外光（EUV）曝光設備的情況下，也可以生產出5奈米晶片。

新凱來相當低調，官網的公司簡介，只提到隸屬於深圳市重大產業投資集團，成立於2021年，也就是華為受到美國更嚴格的技術制裁時。官網並列出四款低技術門檻的晶片設備與產品。新凱來日前在官方微信帳號發出了第一篇文章，公告將會出席半導體展。