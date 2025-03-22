孟晚舟點讚妹妹姚安娜新劇：支持你的我們，一直都在

孟晚舟在其朋友圈轉發姚安娜的劇照並點讚。（取材自三言科技）

近日，「華為 二公主」姚安娜 參與的新劇「仁心俱樂部」正在熱播，其同父異母的姊姊、華為副董事長孟晚舟 ，在朋友圈轉發姚安娜的劇照並點讚，發文「時間是最不動聲色的力量，支持你的我們，一直都在」，為妹妹打氣。消息傳出後上了微博熱搜，引來近6千萬次瀏覽，網友們紛紛稱讚其姊妹情深，且孟晚舟對姚安娜的支持並非首次，展現了「長姐如母」的風範。

據三言科技報導，就在最近，華為官宣姚安娜成為華為Pura新品品牌摯友，這也是姚安娜首次代言自家品牌。而近日姚安娜參演的新劇「仁心俱樂部」，也獲孟晚舟在朋友圈轉發其劇照並點讚。

據了解，2022年姚安娜戛納電影節獲獎，孟晚舟也曾發布朋友圈祝賀，「從小到大，不常誇你努力，但時常被你驚喜，從來不是第一個祝賀你，不過美好總能慢慢沈澱，芳華總會靜靜開啟」。孟晚舟最後說，「人生充滿種種可能，全力以赴吧」。

姚安娜成為華為Pura新品品牌摯友，這是姚安娜首次代言自家品牌。（取材自三言科技）

孟晚舟的支持引發兩極討論。不少網友稱讚孟晚舟和姚安娜姊妹情深，指這對同父異母的姐妹雖身處不同領域，卻始終相互支持，展現了深厚的家族情感與默契。也有網友認為姚安娜的資源仍依賴家族光環，其演技進步尚未完全擺脫「華為光環」而且「社會主義國家沒有公主望周知」。