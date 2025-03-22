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「活著是被欺凌玩物」甘肅少年遭霸凌輕生 教局稱「小打鬧」

中國新聞組╱綜合報導
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「活著是別人校園欺凌的玩物」，17歲少年晚自習後校外墜樓輕生。(取材自大風新聞)
「活著是別人校園欺凌的玩物」，17歲少年晚自習後校外墜樓輕生。(取材自大風新聞)

甘肅省通渭縣17歲的陳振去年在學校對面住宅樓高墜身亡，他在QQ空間中兩年的發文，「我活著是別人的校園欺凌的玩物」，暗指遭遇校園欺凌，但父親陳傑說，警方排除他殺，當地教育局也稱是「同學間的惡作劇、小打小鬧」，未達欺凌程度。

華商報大風新聞報導，2024年10月29日晚上10時，陳傑在家中等不到陳振回家，晚上11時30分報警；「民警說，孩子沒了，已經送去醫院太平間。兒子是從學校對面的住宅樓的17層墜樓的，警方排除他殺。」

隔天，陳傑在外省的親戚發來幾張陳振的QQ截圖，暗指其曾遭遇校園欺凌。陳振2023年就曾跟媽媽說，自己被同學雷鑫毆打，不敢去學校。陳傑到學校找到雷鑫，雷鑫承認打了陳振，班主任扇了他耳光，然後帶到辦公室進行教育。但雷鑫沒有因此收斂，還在欺負陳振。同年12月，陳振的右眼和鼻梁間有破皮，「說是雷鑫打的，並說『雷鑫把我差點打死』。」

據報導，陳傑說，2024年開始陳振沒再提被欺負的事，只是常不願意去上學。事發前一天，陳振不去上學，「他不和我說話，我去問班主任，他只說孩子壓力大。」

陳傑登錄兒子在電腦上的QQ帳號，發現兒子的留言線索指向校園欺凌。2月25日（開學前一日）寫道，「不想活了，明天又要和討厭的同學過日子」；2024年3月至7月，有憎恨同學雷鑫等；認為父親看不起自己；被同學辱罵。8月14日至10月29日，陳振至少四次表達輕生想法。其中10月24日，他寫道，「再堅持八個月，我就可以報復所有人了」、「我活著是別人的校園欺凌的玩物，死了成為別人的笑柄，這是命中註定，我改變不了什麼。」

極目新聞訪問涉事學校、通渭縣教育局、警方和知情教師，盡可能還原真相。

但涉事學校，縣、市教育局均表示，透過QQ空間動態來看，陳振也表達對家長的不滿，暫無訊息顯示小傑生前長期遭受校園霸凌，同學之間的惡作劇、小打小鬧可能存在，沒有達到霸凌的程度。

網友對此一片罵聲，「人都沒了，還小打小鬧，明顯在推卸責任」、為了甩鍋，定性為小打小鬧」、「小打小鬧這幾個字好刺眼」。

「活著是別人校園欺凌的玩物」，17歲少年晚自習後校外墜樓輕生。(取材自大風新聞)
「活著是別人校園欺凌的玩物」，17歲少年晚自習後校外墜樓輕生。(取材自大風新聞)
「活著是別人校園欺凌的玩物」，17歲少年晚自習後校外墜樓輕生。(取材自大風新聞)
「活著是別人校園欺凌的玩物」，17歲少年晚自習後校外墜樓輕生。(取材自大風新聞)
「活著是別人校園欺凌的玩物」，17歲少年晚自習後校外墜樓輕生。(取材自大風新聞)
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教育局 甘肅

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