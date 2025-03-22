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華為新機Pura X賣7499元 小米高管連發文酸：人人買得起？

中國新聞組／北京22日電
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余承東（左）21日在一場直播中對外界質疑Pura X售價過高回應表示，Pura X的成本比普通旗艦直板手機成本還高。（視頻截圖）
余承東（左）21日在一場直播中對外界質疑Pura X售價過高回應表示，Pura X的成本比普通旗艦直板手機成本還高。（視頻截圖）

小米中國區市場部總經理、REDMI品牌總經理王騰21日連續發文，疑似暗諷華為最新發布的Pura X。華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東21日下午在現場直播回應，稱Pura X用了新技術，成本非常高。

新浪科技報導，王騰發文稱，「討論下，大家覺得手機在什麼價位是人人都買得起的？」

王騰的言論被網友解讀為在暗諷華為最新發布的Pura X。3月20日，華為正式公布此前預熱的新形態手機命名為華為Pura X。余承東表示這是一款「全國人民都買得起的手機」，然而其7499元起（人民幣，下同，約1034.5美元）的售價卻與大眾認知中的「買得起」大相逕庭，引發廣泛爭議。

值得注意的是，王騰還在微博中呼籲「要換手機的同學可以等一下」，並透露，「下個月給大家帶來一款大部分用戶都能買得起的好產品，好看更能打！」

對於上述價格爭議，21日下午，余承東在一場直播中表示，「折疊屏產品因為品類特性和剛性成本，創新研發投入很大。為了發展鴻蒙操作系統5.0，Pura X推出了免息分期的活動。我看網上的評論，也有一些批評的聲音。我也都虛心接受大家的意見，及時改進。一定把最好的產品帶給消費者。」

在直播中，余承東對Pura X的售價進行回應。余承東表示，「很多人期待它非常便宜，但其實成本是非常高的。我們利用了旗艦手機的芯片、相機等配置，還有它的折疊轉軸，我們採用了很新的技術，它的成本比普通的旗艦直板手機的成本還高。」

華為Pura X也是首款全面搭載HarmonyOS 5的手機。

售價方面，華為Pura X的12GB+256GB版本7499元，12GB+512GB版本7999元；另外，還有華為Pura X典藏版，16GB+512GB售價8999元，16GB+1TB售價9999元。

小米REDMI品牌總經理王騰21日連續發文，疑似暗諷華為最新發布的Pura X。...
小米REDMI品牌總經理王騰21日連續發文，疑似暗諷華為最新發布的Pura X。（網頁截圖）

華為 小米 微博

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