又一世界之最 中國子午工程二期驗收 提升空間天氣預警

中國又一世界之最誕生，子午工程二期通過國家驗收。（取材自央視新聞）

歷時5年建設，「十三五」國家重大科技基礎設施、面向空間天氣研究的中國國家重大科技基礎設施——子午工程二期21日通過驗收，與子午工程一期組成世界最大的空間環境地基綜合監測網，這是中國建成的國際首個覆蓋日地空間全圈層（太陽風-磁層-電離層-中高層大氣）的綜合性空間環境地基監測設施，標誌著中國空間環境地基監測能力躍居世界領先地位。

央視新聞報導，我們常說的天氣是指陰晴雨雪，而空間天氣則是指太陽上出現一系列爆發現象、引起日地空間環境的等離子體、磁場、輻射、電離等空間環境狀態發生的變化。日地空間是人類開展航天活動、開發利用空間的主要區域，災害性空間天氣可導致衛星失效、通信中斷、導航偏差、電網癱瘓等重大風險，威脅國家安全與民生基礎設施。

子午工程二期於2019年11月開工建設，建成了一批大型監測設備，技術指標達到國際先進水平，

如全球最大綜合孔徑射電望遠鏡──圓環陣太陽射電成像望遠鏡，實現最大視場達到10個Rs（太陽半徑）的連續穩定的太陽射電成像與頻譜觀測能力以及日冕射電活動的三維層析；中國首台陣列式大口徑激光雷達實現探測高度200-1000公里，其信號靈敏度是國際同類設備的100倍；全球探測能力最強的三站式非相幹散射雷達，實現上千公里電離層的CT掃描和3分量成像探測能力；中國首台行星際閃爍望遠鏡，太陽風三維結構反演能力國際先進。

子午工程二期的建成，實現覆蓋廣度、技術深度和探測精度的多維度突破，將顯著提升中國空間天氣預報預警能力。

中國又一世界之最誕生，子午工程二期通過國家驗收。（取材自央視新聞）

子午工程二期已經連續獲取空間環境觀測數據，並對外提供數據共享服務，持續產出系列成果。在試運行期間，工程展現出卓越性能，如成功捕捉到2024年5月超級磁暴事件，完整記錄日地空間環境對太陽活動響應的全過程，展現了其對空間天氣事件的快速、高精度、全局監測能力。

目前子午工程一期和二期已融合運行。與此同時，中國科學家還以子午工程為基礎，率先提出並主導實施國際子午圈大科學計畫，目標是建立陸地最完整的東經120°至西經60°子午圈監測鏈，實現對日地空間環境全緯度、全天候、日不落的立體觀測，解決太陽風暴、地球磁場變化等全球性挑戰難題，為應對空間天氣災害、和平利用空間、在外空領域推動構建人類命運共同體提供科學依據。

空間天氣 驟變恐釀災

日地空間是當前人類航天活動、空間開發利用及空間軍事活動的主要區域，是與人類生存和發展息息相關的「第四環境」。一般來說，日地空間環境是指地表20~30公里（平流層頂）以上直至太陽表面的廣闊區域。