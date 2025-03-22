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批民企被「祭旗」？ 反美大V司馬南逃稅 遭重罰926萬元

記者廖士鋒／綜合報導
網紅司馬南21日被官方披露逃稅且重罰。（取材自司馬南微博）
網紅司馬南21日被官方披露逃稅且重罰。（取材自司馬南微博）

中國網紅、「反美」左派大V司馬南時常針砭時事，立場相當強硬，但是已有四個月沒有發聲，據報是被禁言，而中國官方最新公布的情況顯示，他因為逃稅被罰款共計926.94萬元（人民幣，下同，約127.87萬美元）。環球時報前總編胡錫進直言，由於司馬南此前對民企的過激言論，不少人希望用他的被罰為振興民營經濟「祭旗」。

據央視報導，中國國家稅務總局北京市稅務局稽查局21日公布「司馬南偷稅（逃稅）案件處理情況」。

據指出，前期，稅務稽查部門依託稅收大資料分析發現，司馬南涉嫌偷稅，依法對其開展立案檢查。經查，司馬南在2019年至2023年期間，通過隱匿收入、虛假申報等手段，少繳個人所得稅、增值稅等稅費共計462.43萬元。

此外，司馬南實控企業北京某影視策畫中心通過虛列成本費用，違規享受小微企業優惠政策等方式，少繳企業所得稅75.32萬元。

中國國家稅務總局北京市稅務局稽查局根據「個人所得稅法」、「企業所得稅法」、「稅收徵收管理法」」「行政處罰法」等相關法律法規，對司馬南及其實控企業追繳稅費款，加收滯納金、罰款共計926.94萬元，已全部入庫。有關負責人表示，「稅務部門將依法加強稅收監管，嚴肅查處涉稅違法行為，切實維護公平公正的稅收經濟秩序」。

目前司馬南已經有一段時間沒有在網路上發聲，港媒南華早報先前報導指出，中國網路監管當局已經禁止極端民族主義網紅司馬南在其社群帳號發文，禁令預計將持續一年，報導引述兩名熟悉情況的消息人士指出，司馬南的禁言預計將持續一年，但「我不能說是為什麼觸發了禁令」。

另據極目新聞報導，在司馬南個人帳號共有75條有關「稅」的短視頻，其中包括國際關稅、棄籍稅、財產稅等。

2021年12月22日的視頻，司馬南就薇婭逃稅一事進行評論，他表示，這種逃稅行為非常惡劣，已經不僅僅是道德問題了，隨後，他以此延伸解讀，並以美國富人繳稅納稅為例，最終說明美國一些富豪有逃稅的手段。2021年4月23日，司馬南發文痛批美國富人稅務問題，「愈有錢愈不納稅、少納稅」。

司馬南長期以「反美鬥士」面貌活躍於中國社群平台，他在微博目前擁有321萬粉絲，在抖音擁有3736萬粉絲，並曾在2022年被披露於美國置產。他最後一篇微博貼文是2024年11月5日深夜評論美國大選，指出從台灣問題的角度如何看待美國兩個人的當選。「說白了，川普這個人可以交易，他自稱是偉大的交易者。川普會和台北切割，與北京交易。什麼都是可以賣的，關鍵是價錢」。

川普 微博 富人稅

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