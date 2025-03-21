學生為教授買房養老 老師逝家屬霸占 網：人性經不起考驗

張瑋全款買下法華鎮路一套125平米的房子給兩位老師居住。（取材自看看新聞）

24年前，30餘歲的張瑋不忍見到自己的老師，上海音樂學院資深聲樂教授與弟弟同住15平米小房間裡，全款買下一套125平米房子讓兩老安享晚年，還將兩位老師的名字加在房產證上。兩位老師過世後她要收回房子自用，卻遭陳老師的兩名外甥霸占房產不還，她為此告上法院。張瑋說，這房子裝著她和40年的情義與誠信，希望得到公正判決。

新聞坊報導，1983年，20出頭的張瑋成為陳老師的學生。當時，陳老師住在上海音樂學院教工宿舍，一間僅15平米的小房間裡，廚房、衛生間還要和鄰居四口之家共用。而陳老師的弟弟於1984年調到上海交通大學任教，一直都單身的姊弟倆就此相依為命。

張瑋表示，自從1983年認識陳老師後，就被陳老師的個人魅力折服；陳老師不僅專業能力強，對學生與為人師表方面更是無可挑剔。漸漸地，她便與陳老師成為「忘年交」。

2001年，張瑋決定全款買下法華鎮路一套125平米的房子，給兩位老師居住。張瑋稱自己不僅傾盡積蓄，還賣掉一套商品房，只為讓他們能有尊嚴地安享晚年。考慮到老師看重戶口，為了讓他們住得安心，張瑋還讓兩位老師把戶口也一起遷過來。因為不是親屬關係不能遷戶，張瑋為此在房產證加上兩位老師的名字。

張瑋和陳老師。（取材自新聞坊）

後來，陳老師及弟弟先後去世，張瑋操辦完老師後事想拿回這套房產，在辦理房產變更手續時，陳老師遠在外地的兩名外甥在繼承老人上百萬存款之後，拒絕張瑋變更產證的要求。

兩名外甥因親屬關係較遠，又常年居住在外地，僅是隔幾年來看望兩位老人一次，無其他聯繫及贍養行為。張瑋將老師的兩名外甥告上法庭，要求法院確認其享有涉事房屋的全部產權。

同是陳老師的學生，上海音樂學院老師、著名男中音歌唱家張澤勇表示，老師去世後，曾親耳聽見陳老師的外甥說「阿姨（陳老師）關照我們，這個房子是張瑋的；我們要遵循阿姨的遺願，把這個房子歸還給張瑋。」張澤勇還提供相應錄音。

張瑋和陳老師。（取材自看看新聞）

除了有多名證人，張瑋還有一段她與其中一名外甥的電話錄音；這名外甥說：「這個房子一定是要還給你的。包括我舅舅都跟我交代清楚，所以我的這個認知和立場不會改變，不該是我拿東西，我一分我都不會拿。」

據悉，這起案件已被上海長寧區人民法院受理。