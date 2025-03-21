千年銅鏡斷代錯誤 15歲國中生糾出 川省博館：已改正

一名國中生發布影片稱自己在四川省博物館發現了一面千年銅鏡出現斷代錯誤，糾錯後得到了博物館的證實與肯定。(取材自紅網)

一名成都國中生17日發布影片稱，自己在四川省博物館發現了一面千年銅鏡出現斷代錯誤，糾錯後得到了博物館的證實與肯定。四川省立博物館18日回應稱，情況屬實，觀眾指出的斷代錯誤的確存在，博物館當天就對文物介紹做出了修改。

紅網報導，影片發布者15歲的徐偉哲說，自己是成都石室中學的初三學生。他是14日參觀四川省博物館二樓魏晉南北展時，無意發現昭明鏡的斷代錯誤。「博物館的介紹說，這個隨墓葬出土的銅鏡斷代是南北朝。但據我了解，南北朝動亂時期，銅質雜而不精，而這個鏡子銅質精良、皮殼溫潤，是標準的西漢產物。」

徐偉哲將自己的推斷第一時間告知了博物館前台。令他意外的是，當天博物館陳展部工作人員就打來了電話，感謝他的糾錯。徐偉哲說將這件小事錄製成視頻，一是為了給大家科普銅鏡相關知識；二是他認為博物館能聽見大眾的聲音並積極整改，很值得讚揚。

四川省博物館陳展部工作人員表示，他們當天收到消息後就向該藏品所屬的展覽策展人進行了反饋，也就此問題與博物館典藏部工作人員以及相關專家進行了交流溝通。經多方核查與認證，證實這的確是一枚漢代銅鏡，並非南北朝。

四川省博物館相關專家介紹，這件銅鏡背後反映的其實是「墓葬斷代與墓葬出土器物斷代」這個專業考古學問題。「一般而言，墓葬出土器物多與墓葬年代相當，但考古發掘中也經常會出現早期器物出現在晚期墓葬中的現象。」

該專家認為，器物材質與狀況是斷代分析的線索與條件之一，但並非唯一。「即使同一個時代的器物，其材質在不同地區也是有區別的。文物的最終年代需要建立在研究、鑑定等學術基礎上所做的綜合研判。」

徐偉哲所在的學校，成都石室中學初中學校教育處主任楊曉艷證實，該學生的確為學校初三年級的一名15歲在校生。這名學生確實很喜歡歷史，對歷史課、語文課都很感興趣。