千年銅鏡斷代錯誤 15歲國中生糾出 川省博館：已改正
一名成都國中生17日發布影片稱，自己在四川省博物館發現了一面千年銅鏡出現斷代錯誤，糾錯後得到了博物館的證實與肯定。四川省立博物館18日回應稱，情況屬實，觀眾指出的斷代錯誤的確存在，博物館當天就對文物介紹做出了修改。
紅網報導，影片發布者15歲的徐偉哲說，自己是成都石室中學的初三學生。他是14日參觀四川省博物館二樓魏晉南北展時，無意發現昭明鏡的斷代錯誤。「博物館的介紹說，這個隨墓葬出土的銅鏡斷代是南北朝。但據我了解，南北朝動亂時期，銅質雜而不精，而這個鏡子銅質精良、皮殼溫潤，是標準的西漢產物。」
徐偉哲將自己的推斷第一時間告知了博物館前台。令他意外的是，當天博物館陳展部工作人員就打來了電話，感謝他的糾錯。徐偉哲說將這件小事錄製成視頻，一是為了給大家科普銅鏡相關知識；二是他認為博物館能聽見大眾的聲音並積極整改，很值得讚揚。
四川省博物館陳展部工作人員表示，他們當天收到消息後就向該藏品所屬的展覽策展人進行了反饋，也就此問題與博物館典藏部工作人員以及相關專家進行了交流溝通。經多方核查與認證，證實這的確是一枚漢代銅鏡，並非南北朝。
四川省博物館相關專家介紹，這件銅鏡背後反映的其實是「墓葬斷代與墓葬出土器物斷代」這個專業考古學問題。「一般而言，墓葬出土器物多與墓葬年代相當，但考古發掘中也經常會出現早期器物出現在晚期墓葬中的現象。」
該專家認為，器物材質與狀況是斷代分析的線索與條件之一，但並非唯一。「即使同一個時代的器物，其材質在不同地區也是有區別的。文物的最終年代需要建立在研究、鑑定等學術基礎上所做的綜合研判。」
徐偉哲所在的學校，成都石室中學初中學校教育處主任楊曉艷證實，該學生的確為學校初三年級的一名15歲在校生。這名學生確實很喜歡歷史，對歷史課、語文課都很感興趣。
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