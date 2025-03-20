夜市賣炒飯年賺50萬人民幣 武漢90後攤主：是真的 不怕打假

袁先生稱，攤點再添人手，三口鍋同時炒。（取材自大皖新聞）

一則「90後小伙擺攤賣炒飯去年淨賺50萬（人民幣，下同）」話題連日來登上微博 熱搜，有人驚嘆，有人質疑收入存在水分。當事人袁先生說，數據真實，這是他去年的純利潤，「我不怕打假」。炒飯攤暴火後，原本獨自炒飯他如今有個四人團隊共同經營，還拍短視頻、開了直播。對於不少網民想學他擺攤創業，袁先生說，創業有風險，擺攤並非適合所有人。

大皖新聞報導，袁先生介紹，他來自湖北荊州農村，大專肄業後從事了多份工作，2017年開始創業，接手了一家奶茶店，因缺乏經驗等原因，虧損倒閉後決定擺攤，起初嘗試做了烤麵筋、鐵板魷魚以及炒板栗等多種小吃，經綜合分析又做起了自認為更穩妥的項目——炒飯。

袁先生說，前年來到武漢 一處夜市擺攤，此地緊鄰路口，人流量較大。去年3月，一個本家兄弟也過來幫忙，後來換了更大的餐車，兩人同時炒，日營業額逐步提升至3500元左右，高峰期甚至達到了4000多元。每天下午5時出攤，一直營業到次日凌晨2、3時，除了過年和中高考 等節點，幾乎不間斷。後來一算帳，2024年，他淨賺了50萬元。

袁先生說，確實是他去年的純利潤，他不怕打假，「這個是事實，金額是確定的」。

「沒想到火得那麼快！」袁先生直言，此次走紅確實讓他有些意外，也給他的攤點帶來了更多人氣，有網民特意到現場打卡品嘗炒飯，顧客明顯多起來。因為忙碌，攤點再添人手，姊夫也趕來幫忙，三口鍋同時開炒。此外，此番火上熱搜讓他更加堅定了他做好短視頻帳號的決心，如今他姊姊也加入了「擺攤團隊」，負責幫他拍攝、剪輯視頻。

袁先生曬出交易紀錄。（取材自大皖新聞）

直播記錄顯示，從3月15日至18日，袁先生的帳號每天都在直播。進入直播間，袁先生的炒飯攤點不僅售賣炒飯，還附帶有炒麵、炒河粉等多種食物，品類豐富，價格從數元到幾十元不等。

在話題登上熱搜後，多位網民留言稱，也想學袁先生擺攤創業。他表示，創業有風險，擺攤只是多了一種選擇，但並非適合所有人，還需要根據自身實際情況合理規畫。