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南航部分航班改換超薄座椅 網友吐槽像硬座「硌得慌」

中國新聞組／北京20日電
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南航部分航班換成「超薄座椅」，有乘客表示「硌得慌」。（取材自現代快報）
南航部分航班換成「超薄座椅」，有乘客表示「硌得慌」。（取材自現代快報）

網友近日發帖稱，南方航空公司的座椅換新了，椅背比以前薄了許多。此舉引發網友熱議，稱「沙發椅」變「硬座」了。南航表示，從今年3月上旬開始，該公司部分航線的飛機換上了「超薄座椅」。有網友吐槽「南航向廉航看齊了」，還有乘客表示「硌得慌」。

來源：YouTube

現代快報報導，有乘坐過的網友表示「硌得慌」，還有網友稱「看上去就硬硬的，坐著不會舒服」，也有人覺得沒啥影響。不過，有網友提出疑問：椅背變薄了，機票是不是也相應更優惠了呢？對此，南航客服表示，票價變化由市場決定，跟座椅變化沒有關係。

據了解，此次推出「超薄座椅」是南航近期大規模調整客機布局的結果。通過此舉，南航將多艙位型號轉變為全經濟艙，椅背變薄了，但是座椅前後間距不變，可以增加航班座位。

南航採用「超薄座椅」，能在一定程度上降低運營成本。「一般情況下，薄椅子的採購成本要比厚椅子低。另外，薄椅子比厚椅子要輕，在飛行途中能降低油耗。」

目前來看，南航除了更換「超薄座椅」，在行李額度等方面並沒有「瘦身」之舉。業內人士表示，南航是國內四大航空公司之一，不具備廉價航空的「出身」，推出「超薄座椅」屬於市場行為，對公司發展大方向不會有變化。另外，廉價航空也不是大家想像的那麼廉價。比如：作為國內最大的低成本航空公司，春秋航空一直保持著穩健的增長。財報顯示，2024年前三季度，春秋航空實現營收159.77億（人民幣，下同，約22億美元），同比增長13.3%。

目前，除了寒暑假等旺季，航空公司的上座率並沒有多爆棚，有必要增加座位嗎？業內人士分析，增加座椅可以讓航班的空間利用率更高，能發揮出更大的市場價值。「趕上旅遊旺季，一張機票1000多元的話，增加兩三排座位，一天飛下來，相應增加的票價收入還是比較可觀的。」該人士說，航班座位增加後，淡季不受影響，旺季還能帶來增量，這樣既優化了運力配置，又提升了航空公司的市場競爭力。

廉價航空 機票 廉航

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