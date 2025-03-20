太殘忍…四川中學老師在學生面前 踩死孕貓、扔垃圾桶

被殺害的母貓。（取材自微博）

四川一名中學老師日前當著數百名學生的面踩死一隻懷孕的母貓，還扔進垃圾桶，引起當局調查。

華商報大風新聞報導，網友反映，四川省資中縣第一中學（北校區）的一名主任，3月18日，當著眾多學生的面將校內生活的橘貓殺害，「有學生阻止他，他竟說學生們同情心氾濫。」該網友表示涉事老師行為失範，太不應該了。

該校知情人士稱，「貓是被他踩頭活生生踩死的，地上全是血，貓死後這個老師就像扔垃圾一樣，把屍體扔到了旁邊的垃圾桶裡。」

被殺害的母貓。（取材自大風新聞）

另一知情人士在評論區稱，被殺害的貓很溫順聽話，經常會到他們教室裡串門，他們拿到手機時也會給貓拍幾張照片。「殺貓的人叫張某，是學校每周負責宣講安全事項的老師。這個老師專門挑在教學樓圍起來的大壩子裡公開殺貓，現場有很多學生，其中有很多初中生。」

該知情人士稱，學校對於手機的管理較鬆，事情發生時，有不少同學拍攝了該老師殺貓的過程，並有人將內容發到了社交媒體。但目前已被學校勒令刪除了。

關於張某殺貓一事，四川省資中縣第一中學一工作人員稱「情況屬實」。「殺貓的原因是該貓在學校傷人了，但他處理的方式和地點確實不合適，我們正在配合教育局 的調查。」

他說，「事情發生後，張老師已於3月18日進行公開道歉，目前學校領導高度重視，正在研究對其進行處理。」學校對此事影響到學生深感歉意，未來將會在校開設心理疏導課。