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中國國足史上最強主場來了 25日戰澳洲 門票被炒到萬元

中國新聞組／杭州20日電
中國國足將在3月35日在杭州對戰澳洲，門票被瘋搶。圖為大連足球場球迷進場。(中新社資料照片)
中國國足將在3月35日在杭州對戰澳洲，門票被瘋搶。圖為大連足球場球迷進場。(中新社資料照片)

3月25日晚7時，國足將在杭州奧體中心體育場迎戰來訪的澳洲隊，將打破國內足球比賽上座率紀錄，成為史上最強主場。儘管國足實力與之相較仍有差距，但球迷們仍熱情高漲，門票不僅在開售後10分鐘售罄，還在二級市場從1380元（人民幣，下同，約190美元）被炒至萬元。證明儘管國足近年表現讓球迷們恨得牙癢癢，足球仍是國內體育產業的第一IP。

中國新聞周刊報導，票面1380元的球票已經被炒至近萬元，雖然部分球迷表示高額的球票價格與國足目前的實力並不匹配，但仍然止不住國足門票被瘋搶。

半年前，國足的門票銷售遠不如此次理想，甚至在社交媒體上曾經出現10元轉讓國足門票的娛樂帖子。

隨著歸化球員塞爾吉尼奧和部分國青球員加入國足大名單，部分球迷甚至認為國足將在沙烏地阿拉伯和杭州帶走至少四分。如果這樣的美夢成真，國足的確會距離美加墨的大門更近一步。也正因此，國足主場的球票變得緊俏。

一位票務平台工作人員說，「國足的球票被瘋搶，很重要的原因在於球迷對於國足的情感和寄託和其他運動截然不同，四年一屆的世界杯早就成為球迷的心結，而足球目前來看是國內體育產業的第一IP，其他運動再怎麼使勁都無法超越。」

據報導，在不同的二手平台上仍有商家高價兜售國足門票。 某賣家表示，3月25日國足存票每張加價1000-1500元不等。但到了3月18日再次攀升，票面價格1380元的球票需要支付6500元方可購買，而如果需要連號球票或是位置更佳座位，價格將達到近萬元。

杭州奧體中心體育館是杭州第19屆亞運會的開閉幕式場地，擁有8萬800個固定座席，是國內座位數僅次於國家體育場（鳥巢）的大型體育場館。按照國內比賽安保要求，最終包含工作人員在內的觀眾約7萬人現場觀賽，這一數據也將打破國內足球比賽上座率紀錄，成為全國足球賽事歷史上座人數最多的一場比賽。

此前，中國足球上座人數最多的比賽是2012年江蘇舜天1比1戰平廣州恒大的比賽，南京奧體中心湧入了6萬5769名觀眾。

強大的主場氛圍，必將會給國足球員更大的支持和鼓勵，同時也會讓他們承受更大的心理壓力。雖球迷熱情高漲，但國足和接下來兩個對手沙烏地阿拉伯和澳洲在帳面實力上仍存在差距。即便國足這些年讓球迷恨得牙癢癢，但真到了刺刀見紅的時刻，球迷們依然會毫不猶豫地掏出真金白銀，用最實在的方式說聲「我在」。國足將帥，也理應用最大的努力，去回報多年支持自己的球迷。

澳洲 沙烏地阿拉伯 恒大

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