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機器人「一家三口」上海公園City Walk 秒變粉絲見面會

中國新聞組／上海20日電
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機器人為「一家三口」在上海世紀公園湖邊City Walk，引來大批民眾圍觀拍照。（取材自新民晚報）
機器人為「一家三口」在上海世紀公園湖邊City Walk，引來大批民眾圍觀拍照。（取材自新民晚報）

AI（人工智能）迅猛發展，機器人也要外出散心了？上海世紀公園近日就出現機器人「一家三口」在湖邊City Walk的「踏青」畫面，只見一對身高1米75的機器人，帶著一個身高僅一米三四左右的「青少年機器人」在公園散步，引來大批民眾圍觀拍照，機器人還會停下腳步揮手和民眾打招呼、比心，現場秒變「大型粉絲見面會」，看得民眾驚呼連連。

機器人比心。（取材自新民晚報）
機器人比心。（取材自新民晚報）

據新民晚報報導，這場別開生面的「機器人遊園會」，是上海傅利葉公司的GR-2機器人迎來「機器人生」的第一次外出踏青。3月17日下午，機器人「一家三口」與公園裡近百名遊客一同遊園賞春，去去實驗室裡的「班味」。零距離感受賽博City Walk，讓不少遊客直呼新奇。

來遊園的機器人「一家三口」中，2個機器人身高1米75，行動較為穩重。還有一個「小機器人」，身高僅約一米三四，頭戴棒球帽，身穿黑色馬甲，斜背青蛙包，生性活潑，要想追上它的腳步，得一陣小跑，是個不錯的「跑步搭子」。

機器人「一家三口」中的「小機器人」，頭戴棒球帽，身穿黑色馬甲，斜背青蛙包，生性活...
機器人「一家三口」中的「小機器人」，頭戴棒球帽，身穿黑色馬甲，斜背青蛙包，生性活潑。（取材自新民晚報）

機器人漫步在鏡天湖環湖步道，迅速成為「顯眼包」。大家紛紛舉起手機，想要記錄下這特別的時刻。期間，機器人還會停下腳步開始「上才藝」：揮揮手打招呼，手工點讚都是基本操作。遊客紛紛稱讚「走路很穩」、「好炫酷」、「太科幻了」，也有人問「機器人如果摔倒了會自己爬起來嗎？」。

公園裡不少銀髮一族則更關心機器人能不能當保姆。一位老伯伯感慨：「科技發展太快，以前在電影裡才能看到的機器人已經來到身邊了」。

機器人到上海世紀公園湖邊City Walk，引來民眾圍觀。（取材自新民晚報）
機器人到上海世紀公園湖邊City Walk，引來民眾圍觀。（取材自新民晚報）

傅利葉機器人公司是一家2015年成立於上海的通用機器人平台型企業。隨著人形機器人持續火熱，近期，傅利葉正式開源全尺寸人形機器人數據集Fourier ActionNet，並發布全球首個全流程工具鏈。

傅利葉機器人公司是一家2015年成立於上海的通用機器人平台型企業。這次出遊1.75米高的機器人雙腳落地，以5公里/小時的速度行走，還能晃動小臂向圍觀的遊客打招呼、比心。而就在同一天上午，傅利葉宣布開源全尺寸人形機器人數據集Fourier ActionNet，涵蓋GRx系列多種訓練任務，還開放全球首個全流程工具鏈。

人形機器人 人工智能

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