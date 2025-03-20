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吳艷妮談擇偶列3條件 曬短髮照卻遭嘲：P圖比跨欄厲害

中國新聞組／北京20日電
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吳艷妮首談擇偶標準，第一點是肯定要會做飯。（取材自瀟湘晨報）
吳艷妮首談擇偶標準，第一點是肯定要會做飯。（取材自瀟湘晨報）

中國田徑女將吳艷妮近日接受網路博主街拍時，談到了自己的擇偶標準，列出了三個標準，第一個標準是「肯定要會做飯」。吳艷妮並在個人微博分享自己的短髮新造型系列照片和視頻，稱自己即起是「短髮小妮」，短髮造型獲得不少粉絲讚她「可愛得像日漫學生妹」，但也有網友毫不留情地吐槽：「P圖技術比跨欄還厲害」。

據瀟湘晨報報導，吳艷妮近日接受網路博主街拍，列出自己三個擇偶標準：「我找男朋友，首先一定要會做飯，第二個就是扛得住我一拳的。麵包和愛情的話，其實我已經有麵包了，我更嚮往愛情。我更想要支持我事業、支持我夢想的那個人」。

吳艷妮，1997年7月28日出生於四川省自貢市富順縣，主攻女子100米欄，效力於四川鐵人田徑隊和中國國家田徑隊，是四川首位獲得2024年巴黎奧運參賽資格的運動員。在巴黎奧運上，吳艷妮出戰女子100米欄復活賽最終未晉級。3月8日，吳艷妮以8秒10的成績奪得2025年全國室內田徑錦標賽女子60米欄冠軍，刷新賽季個人最好成績。

賽場上的吳艷妮。（取材自微博）
賽場上的吳艷妮。（取材自微博）

吳艷妮16日也在個人微博上發布多張短髮疑似新造型的照片和視頻，視頻中，她一頭清爽短髮，笑容甜美，，配文「報告！從今日起我是短髮小妮」，不少粉絲誇讚「太可愛了」，「美呆了」，「像日漫走出來的學生妹」；也有網民狠嘲：「P圖技術比跨欄還厲害」，「整到都認不出來了」，「P得你自己都不認識自己了」。

吳艷妮的短髮造型。（取材自微博）
吳艷妮的短髮造型。（取材自微博）

據騰訊新聞報導，27歲的吳艷妮向來以亮麗的外型和敢言的性格備受關注，盡管外界對她的評價褒貶不一，但她始終堅持做自己。在剛結束的全國室內田徑錦標賽60米跨欄決賽中，她以8秒10成績奪冠，再次證明了自己的實力。賽後，她許下目標，希望在11月的全運會上奪得100米跨欄冠軍，彌補上屆屈居亞軍的遺憾。

吳艷妮。（取材自微博）
吳艷妮。（取材自微博）

盡管爭議不斷，吳艷妮似乎並不在意。她曾在採訪中表示，自己更專注於提升成績，外界的評價並不會影響她的心態。這次剪短髮，也被視為她全心投入訓練的信號。

巴黎奧運 微博

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