我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「關稅要來了」川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息

眾院對中共競爭委員會 要求6大學提供中國學生資料

中國2月 25-29歲失業率7.3% 創15個月以來新高

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家統計局20日公布2025年2月的分年齡組失業率統計數據，25到29歲的勞動人口失業率達7.3%，為2023年12月發布紀錄以來最高。（路透）
中國國家統計局20日公布2025年2月的分年齡組失業率統計數據，25到29歲的勞動人口失業率達7.3%，為2023年12月發布紀錄以來最高。（路透）

中國國家統計局20日公布2025年2月的分年齡組失業率統計數據。數據顯示，16到24歲、25到29歲的勞動人口失業率連續2個月上升，其中25到29歲的勞動人口失業率達7.3%，為2023年12月發布紀錄以來最高。

根據中國國家統計局發布的資料，2月份全國城鎮調查失業率為5.4%，較上月提高0.2%；31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，較上月提高0.1%。

按照年齡段來看，2月份不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.9%，較上月提高0.8%，為去年11月以來最高；不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.3%，較上月提高0.4%，創2023年12月開始發布紀錄以來最高；不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為4.3%，較上月提高0.3%。

25-29歲勞動力失業率，去年3、4月也曾升高至7.2%和7.1%，但之後都保持在7%以下，直到本月再度衝破7%至7.3%。

中國國家統計局曾在2023年下半年停止公布分年齡組調查失業率數據，2024年1月起開始公布新統計口徑的失業率調查數據，在調查範圍中剔除在校學生，同時將25-59歲勞動力失業率，「拆分」為25-29歲、30-59歲共2個年齡組，分別發布數據。

中國統計局局長康義當時表示，社會各界關心青年剛走出校門的就業情況，亦關心畢業後一段時間內的就業情況，因此增加發布25至29歲的勞動力失業率，認為此舉更完整反映青年從學校畢業到穩定工作過程的就業情況。

中國國家統計局20日公布2025年2月的分年齡組失業率統計數據。（取材自中國統計...
中國國家統計局20日公布2025年2月的分年齡組失業率統計數據。（取材自中國統計局）

上一則

中國即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

延伸閱讀

通膨升高、經濟降溫 Fed憂雙重風險

通膨升高、經濟降溫 Fed憂雙重風險
Fed利率維持不變 下修經濟成長預估 美股維持漲勢

Fed利率維持不變 下修經濟成長預估 美股維持漲勢
股市暴跌+信貸緊縮 Fed左右為難 憂降息加速通膨

股市暴跌+信貸緊縮 Fed左右為難 憂降息加速通膨
美獨立屋建案2月強勁反彈 但關稅、勞力短缺威脅復甦

美獨立屋建案2月強勁反彈 但關稅、勞力短缺威脅復甦

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）

29歲海歸成武漢大學最年輕正教授 年薪60萬、200萬安家費

2025-03-16 02:23
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥

2025-03-12 17:51

超人氣

更多 >
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？