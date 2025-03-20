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政務接入DeepSeek 浙江首堂網課30萬幹部受訓

中國新聞組／北京20日電
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如何成為AI的領導者？浙江全省近30萬幹部接受培訓。圖為人工智能通識及應用網路專題培訓的開班第一課現場。（取材自潮新聞）
如何成為AI的領導者？浙江全省近30萬幹部接受培訓。圖為人工智能通識及應用網路專題培訓的開班第一課現場。（取材自潮新聞）

中國政務系統接入國產AI人工智能DeepSeek之後，近日多地政府陸續為公務人員開課培訓。DeepSeek的「大本營」浙江省近日也要求全省幹部接受為期四個月的AI專題培訓，「人工智能通識及應用網絡專題培訓」18日在浙江省委黨校開班，有29.6萬人參加第一堂網課。課堂邀專家學者或創新企業家授課，助全省幹部了解AI的戰略布局和宏觀政策。

據澎湃新聞報導，此次專題培訓由浙江省委組織部會同省委黨校等單位共同研究謀畫，旨在提升全省幹部的人工智能素養。由浙江省委副書記、組織部部長、省委黨校校長王成作開班動員。

據浙江省委組織部官方微信公眾號「浙江組工」及「浙江日報」消息，開班第一課由中國工程院院士、之江實驗室主任、阿里雲創始人王堅講授，他以「從DeepSeek看全球人工智能發展趨勢」為題，全面分析了全球人工智能的發展趨勢、行業應用和產業生態。

此次培訓時間為3月到6月，共開展十期教學。每期課程將邀請一位專家學者或創新企業家授課，從通用知識、產業應用、相關政策、企業案例等方面，深度解讀人工智能相關知識，詳細講解DeepSeek等人工智能大模型的使用方法，幫助全省幹部了解人工智能的戰略布局和宏觀政策，結合浙江實際找準產業應用的切入點。

培訓班採用「線上+線下」的形式，在浙江省委黨校設主會場，各市委黨校設分會場，培訓對象為省委黨校春季學期主體班次學員、各市黨政領導班子成員和市委黨校春季學期主體班次學員。此外，還通過浙江領導幹部網路學院，面向全省各級幹部同步開展線上直播授課。

此前，浙江多地已先行開展對幹部的人工智能專題培訓。

3月3日，寧波北侖區舉辦DeepSeek人工智能培訓會，全區70餘家機關單位、街道以及政協委員、企業代表共計200餘人參加。3月5日晚，「數智浪潮中的幹部能力提升—DeepSeek人工智能專題培訓」在溫州瑞安市委黨校報告廳舉行，各鄉鎮（街道）、市直屬各單位首席數據官和數據專員等300多人參加培訓。

3月10日，湖州市數據局組織開展DeepSeek專題培訓，72個市級部門的近百名幹部參加了培訓。3月12日，杭州舉辦人工智能及時培訓示範班，由杭州市委組織部、市經信局主辦，全市2700餘名幹部共上一堂課，杭州市委常委、組織部部長劉嬪珺在培訓班上強調，要不斷提升杭州幹部運用人工智能的能力水平。

據了解，後期，杭州還將面向全市各級幹部舉辦人工智能網絡專題培訓班，分層分類推進全覆蓋的通識普及培訓。

人工智能 DeepSeek AI

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